離奇！百姓公廟收置47個無主骨灰罈　1個晚上竟爆裂10多個

▲烏日區萬福祠百姓公廟傳有10多個骨灰罈一夕爆裂的靈異奇事。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

真有這麼玄！烏日萬福祠百姓公廟10年前安置一旁亂葬崗無主骨骸，放入47個骨灰罈，豈知1年多後某晚竟無故爆裂10多個。禮儀師查訪後無從得知原因，當地人則認為，可能骨灰罈內骨骸非同一人，或是無主靈魂想回歸大自然，民眾仍經常上香，祈求地方平安。

位於烏日區五光路、環河路口的萬福祠百姓公廟，雖位於交通要道旁，但除當地民眾經常到此拜拜外，鮮少外人知道，而它卻有著靈異故事，讓當地人嘖嘖稱奇。

萬福祠百姓公廟旁現在的一大塊綠地，原本是第一公墓，也是亂葬崗。4、50年前，在地人賴信禎父親在路口興建百姓公廟，10多年前，政府要整頓第一公墓，賴信禎弟弟賴東寶就將亂葬崗的骨骸整理放在47個骨灰罈內，並且置於百姓公廟後方的小房間，讓這些無主的靈魂有地方安息，可以遮風避雨。

原本都平安無事，住在廟裡的志工7、8年前的某晚突然聽到巨大的爆裂聲，聲音似乎就是從放置骨灰罈的小房間內傳出。志工直到隔天早上才前往查看，打開門後發現，47個骨灰罈竟然有10多個同時爆裂，骨骸與骨灰罈碎片散滿地。

賴信禎表示，當時立刻請禮儀師來了解原因，但禮儀師卻看不出端倪，現場也就繼續維持原狀。每年農曆去月鬼門開時，廟方也會將小房間的門打開，讓無主靈魂「放假」1個月，8月1日鬼門關時再關門上鎖。

他也說，這件離奇事件讓地方議論紛紛，有人認為可能是裝在骨灰罈的骨骸並非同一人，才會爆裂。也有人認為，這些骨骸主人可能希望能回歸大自然的土地。不管如何，附近住戶都會常常來拜拜，保佑地方平安。

另外，萬福祠百姓公廟前方路口，也設有一塊刻有「南無阿彌陀佛」的石頭碑。賴信禎說明稱，一位宮廟師姊一年前經過，看到路口情況便直接進入百姓公廟內，告知這個路口是五向路口，可能會車禍不斷，建議設一個石頭碑，才能擋煞。附近住戶了談了很久，才同意設立，而車禍也真的有減少。

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