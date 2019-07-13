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當眾被營長出櫃！南韓軍隊「同志性行為即犯罪」　他遭脫褲狂虐到輕生

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▲▼板門店非軍事區的南韓士兵眺望北韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 板門店非軍事區的南韓士兵眺望北韓。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓一名陸軍中尉在軍方調查人員2017年前來拜訪時便清楚，他的職業生涯已經無可挽回。他被要求承認與另一名男性士兵發生性關係，而這在南韓軍中屬犯罪行為。調查人員逼迫他與前男友視訊，又奪走他的手機、強迫他指出通訊錄中哪些士兵是同志，一面問道「你用什麼體位」、「你在哪裡射精」加以侮辱。

《紐約時報》10日報導，該名中尉受訪時只願透露自己姓金。他本該被關進監獄，但由於他的「悔改」，起訴已經終止，但還是選擇離開軍隊，因為他相信自己在軍中已經沒有未來了。

南韓軍方宣稱，他們並不歧視性少數群體。但國際特赦組織（Amnesty International）11日發表的報告顯示，南韓有越來越多同志或跨性別士兵受到《軍刑法》第92-6條的迫害，因兩相情願的性行為遭受懲罰，金姓中尉便是其中之一。

根據南韓《軍刑法》第92-6條，軍人間的「肛交及其他不雅行為」可被判處最高2年徒刑，就算不是發生在基地內、非值勤期間且經雙方同意，下場也一樣。為LGBT及跨性別族群發聲的社運人士多次嘗試推動廢除該項法律，但都以失敗告終。

國際特赦組織報告《默默服役》（service in Silence）披露，南韓同志士兵及被視為同志的士兵在軍中遭受同袍與上級的性侵及虐待。該組織東亞研究負責人阮柔安（Roseann Rife）指出，「南韓軍方必須停止仇視LGBT族群。他們早該承認，一個人的性取向與他們的服役能力完全無關。」

▲▼首爾酷兒遊行。（圖／翻攝自臉書／서울퀴어퍼레이드 Seoul Queer Parade）

▲ 南韓首爾酷兒遊行規模逐年擴大，但社會反對聲浪不減。（圖／翻攝自臉書／서울퀴어퍼레이드 Seoul Queer Parade）

南韓政府指出，《軍刑法》第92-6條並不是為了懲罰性取向，而是用來杜絕幾乎全是男性的軍中性虐待行為。憲法法院也多次以「軍方有必要維持軍紀及戰力」為由，裁定第92-6條是正當的。

技術上來說，南韓已經與北韓維持幾十年的戰爭狀態，目前擁有約60萬士兵；所有身體健全的男性都必須服役約2年。軍方並未禁止同志及跨性別者服役，也擴大保護性少數群體的培訓。據軍方說法，他們禁止的不是性取向，而是法律所定義的「不雅性行為」。

《軍刑法》第92-6條被執行的次數不斷增加，因此被起訴的士兵數量自2009年及2010年的每年2人增至2012年的14名，2017年則有28名。最新數據顯示，2018年上半年就有10名士兵被控犯案。且長久以來都有退伍軍人踢爆軍中對同志的歧視及毆打等虐待行為，導致大多數同志只能選擇隱藏自己的性取向，以避免受到騷擾。

總部位於首爾的公民組織軍事人權中心（Military Human Rights Center）指出，軍方2017年根據《軍刑法》第92-6條展開一波大規模掃蕩行動，也就是金姓中尉遭到審問的那一年。當局沒收士兵的手機、強迫他們指認曾與他們發生關係的士兵，最終有9名現役軍人被起訴，其中8人被定罪，一名上尉被判緩刑。

為這些士兵提供法律援助的軍事人權中心負責人任泰勳表示，其中有幾起案件仍在上訴，所幸沒有任何一名士兵被送進監獄。他提到，另有14名軍人接受審問，但沒有被起訴；包括金姓中尉在內的幾名軍人也向憲法法院申訴，認為《軍刑法》第92-6條違憲。

▲▼ 20屆首爾酷兒遊行，反方對街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓每每舉辦酷兒遊行時，宗教團體都會上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》指出，南韓社會性少數群體權利發展緩慢，軍方2017的掃蕩行動更引發公憤。儘管近幾年來，南韓的同志越來越不避諱說出自己的性取向，保守的基督教團體卻也加強舉辦反同志的示威活動，更聲稱同志士兵威脅軍隊備戰狀態。

國際特赦組織的報告描述對同志的歧視如何在軍中轉變為身體及性虐待。一名士兵向該組織透露，他被迫和另一名同志士兵口交及肛交；一名上級還嘲諷道，「難道你不想跟一個像女人的男人發生關係嗎？」還有許多人因為「不夠男性化」、「走路像娘娘腔」或嗓音較高而被性侵。

國際特赦組織為這份報告訪問21名前任、現役軍人及即將入伍的男性，包括金姓中尉在內的大部分受訪者都使用假名，2008年參軍的姜姓男子（Jeram Yunghun Kang）是少數願意使用全名的人。他提到，同部隊的士兵不斷騷擾他，摸他、親吻他的脖子，還扯下他的內褲。

姜男向一名軍官透露性向並請求幫助後，營長竟在全部隊面前幫他出櫃並問他，「你昨晚勾引了誰？」從那天起，他不得不在胸前佩戴一枚笑臉徽章，以示自己是一名「有特殊嗜好」的士兵。他被迫一個人洗澡，因為同袍都覺得他很骯髒、不男不女，不應該在其他男性面前裸體。

姜男最後被送往軍中的精神科醫院，每天必須服用2次抗抑鬱藥物。院中護理人員甚至建議他裝瘋，這樣他就會被判不適合服役，但他拒絕了。他二度試圖自殺，因此被關進單人病房，四肢都被綁在床上，「當我被綁在一個沒有聲音或光線的房間裡時，我覺得自己在南韓已經無處可逃。」

在醫院待了116天後，姜男2009年因精神疾病被開除軍籍。他的母親獨力撫養他長大，兒子出院後更賣房籌錢、讓他可以到英國生活及學習，擁有更好的環境。2016年搬到倫敦以後，姜男以軍中的經歷開始創作裝置藝術，還自助出版書籍。如今他的學生簽證即將到期，但他不敢回家，「我離開南韓的時候像是在逃跑。我不敢回去，我覺得自己像個難民。」

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