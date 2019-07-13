浴室驚見「小眼睛」古文明面具　真相神展開…網友笑翻起鬨

▲推主家中生鏽的蓮蓬頭架。（圖／翻攝自Twitter／@wsyow_washi，下同）

國際中心／綜合報導

生活中總有些幸運的人在家中找到價值不斐的物品，或是在路上的小攤販買到好東西，結果經專業鑑定之後，發現竟是來自於古代，歷史悠久的文物。近期，網路上就有一名日本網友在洗澡時發現浴室中的某個物品，越看越像古文明時期人類所帶的面具，於是在推特上貼文分享，瞬間引來眾多網友的關注。

這名網友「@wsyow_washi」11日發文表示，自己在當天洗澡時，抬頭一撇發現浴室內的蓮蓬頭架因為生鏽的情況太嚴重，導致看起來像古文明時期的人所帶的面具，甚至還誇張地形容蓮蓬頭架的生鏽程度，就算與真正的歷史文物放在一起比較也分不出差別。事後「@wsyow_washi」還開啟了一連串的玩笑，製作出一系列搞笑又毫無違和感的P圖，甚至試著編撰出該蓮蓬頭架文物的出土消息。

▲就算與真正的古物放一起也毫無違和感。

在「@wsyow_washi」的推文發布後隨即引來大批網友的關注，大家紛紛在底下起鬨表示，「P圖的畫面質感太專業，我看到都笑出眼淚了」、「一瞬間沒找到蓮蓬頭架在哪裡」、「我超喜歡古代文明，認為這個蓮蓬頭架有可以在博物館展示的水準」、「請一定要將它展示出來！」，甚至有網友提到，「這該不會是三星堆遺跡！」、「跟三星堆遺跡挖出來的面具好像」、「這是小眼睛版的三星堆面具」。

▼推主將生鏽的蓮蓬頭架P成手機指環。