日韓貿易戰首開實務會議「各說各話」　韓媒：日本無意協商

▲ 日（左）韓（右）各派二名代表出席實務會議。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

二戰徵用工案挑起日韓貿易戰，日本4日起對南韓祭出半導體材料出口管制後，雙方今（12）日首度啟動實務會議，由課長等級官員面對面進行協商。日媒事前指出，日方堅持不協商管制措施，也不會撤回，預料這場會議不會達成具體共識。韓媒稍早則指出，日方僅說明自身立場，並無意協商。

日本政府經濟產業省1日宣布，4日起將加強管制用於半導體清洗的氟化氫、用於智慧手機顯示螢幕的氟化聚酰亞胺和塗覆在半導體基板上的感光劑「光刻膠」等3項關鍵電子原料出口南韓，被視為反制南韓法院徵用工案判決的行動。

據日本放送協會（NHK），今天的實務會議於當地時間下午2時（台灣時間下午1時）在日本政府經濟產業省舉行。日方派出經濟產業省貿易管理課長岩松潤及安全保障貿易管理課長猪狩克郞；南韓則派出產業通商資源部貿易安保科長全燦秀及東北亞通商科長韓哲熙。

日本政府認為，此次管制措施是為重新檢視貿易管理的國內運用狀況，不屬日韓協商內容範圍內，原則上不會撤回。因此此前便有預料指出，雙方在會議中將各說各話，很難有所成果。

南韓《韓聯社》稍早則指出，會議地點與其說是會議室，不如說是在看似倉庫的空間裡擺上白板和會議桌；主持會議的日方不僅沒有提議握手，也沒有交換名片。且日方僅說明其管制措施，整場會議與韓方期望的「協商」相去甚遠。