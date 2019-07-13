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「顧客就是神！」日本奧客扭曲思想　沖繩拉麵店老闆氣翻：只接外國客！

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記者林瑩真／編譯

日本沖繩縣石垣市商店街一家拉麵店日前發布公告，7月至9月期間「禁止日本客人來店」！拉麵店老闆表示，由於日本人總是覺得「顧客就是神」，態度及禮儀都相當惡劣，於是決定在暑假繁忙期間，不再接待日本客人。

綜合日媒報導，創業7年就有著高人氣的拉麵店「麵屋 八重山style」於7月1日在門口貼出告示，說明「由於日本觀光客禮儀一年比一年差，到9月底前都拒絕日本人入店」，該規定也包含過去日本熟客，只願意讓海外觀光客來店。

拉麵店店長透露，因為店內只有8個座位，因此過去規定「每人必須點一碗麵」以及「拒絕嬰幼兒來店」，但卻被日本客人大罵「我特地從奈良來欸，還付了停車場的300日圓」或是「你們做這是什麼生意啊」等，甚至規勸帶飲料的大學生時，也被反嗆「店內沒寫（禁帶外食）不就是可以嗎」。

長期下來讓42歲的有馬明男相當困擾，坦言自己一人顧店在「精神上、體力上都是極限了」，已經無法再忍耐，所以即使虧損、即使對熟客很抱歉，仍然決定實施3個月不讓日本人來店，不想再讓日本人覺得「顧客就是神」。

目前已經營運近半個月，有馬明男表示，外國觀光客的禮貌真的比日本人好很多，不像過去工讀生抱怨奧客而辭職，現在自己沒什麼壓力，不排除10月起恢復正常營業後，改為讓日本客人以會員制方式消費。

商店街另一名女老闆對於有馬明男的作法很驚訝，雖然作為生意人，擔心此作法會讓商店街印象變差，但的確沒禮貌的觀光客讓人困擾，希望石垣市政府能幫忙注意觀光客素質的問題。

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關鍵字：日本,沖繩,石垣市,拉麵,日本人,觀光客,禮儀,態度,奧客,麵屋 八重山style,日韓要聞

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