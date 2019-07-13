清水健爆AV界新規！導演跪坐湊鼻「前後都要聞」　雙手捧起太衝擊

▲AV男優清水健公開業界新規定，讓導演或演員聞下體。（圖／翻攝自推特／@avshimiken）

記者林瑩真／編譯

AV天王清水健日前爆料，曾經遇過對手戲女優染淋病、梅毒卻仍然上場，中途一度下體流綠汁，嚇得他事後瘋狂用漱口水清潔。現在他再度揭開AV界新規定，就是在AV開拍前，要給其他演員或導演「聞下體」，確保沒有異味及明顯病徵。

由於近年AV產業罹病演員越來越多，業界規定男女優開拍前都必須接受身體檢查，除了互相用眼睛檢查外，還要提交近一個月的性病檢測報告（未提出報告即無法參與拍攝），確認沒有健康疑慮才能上場，拍攝當下也要看看有沒有異常分泌物等。

清水健日前又在Twitter爆料AV界的新規定，繼「目視檢查」後，現在也有了「氣味檢查」！也就是在開拍前，讓導演或其他演員聞性器及肛門，確認沒有任何異味及明顯病徵。

AV業界ニュース。



AVには「1ヶ月以内の7項目検査表」が無いと撮影に参加できません。



今年4月からは性器の目視チェックが加わりましたが



さらに！

男優の「チンコと肛門の臭いチェック」まで加わりました！



女優さんへの配慮との事ですが…



狂ってるこの業界が好きすぎるぜ！ pic.twitter.com/qTzETTLvIu — AV男爵しみけん (@avshimiken) 2019年7月6日

清水健也將現場「氣味檢查」照片公開，真的有一名工作人員跪坐在全裸的清水健面前，湊近清水健的下體聞；另一張則是清水健背過身、彎下腰，翹起屁股讓工作人員聞的畫面。

超級衝擊視覺的畫面連清水健本人都稍嫌尷尬，表情相當誇張。不過清水健說，這項檢查也是為了考慮女優的感受顧慮才設定，同時直言「真的太喜歡這個瘋狂了的業界」。