　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

低頭族注意！補充「葉黃素」的6大好處　飯後食用效果佳

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲【辦公室健康】補充葉黃素能顧眼睛？眼科醫師：得在正確的時間點吃。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest、Pinterest）

隨著 3C 產品的盛行以及工作需求，現代人眼睛的問題可說是越來越多，使得「葉黃素」逐漸嶄露頭角，成為生活必備的保健食品。

然而，葉黃素的好處是什麼？挑選時又應該注意哪些呢？

葉黃素的 6 大好處

▲【辦公室健康】補充葉黃素能顧眼睛？眼科醫師：得在正確的時間點吃。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels）

如同綠色植物中的葉綠素能和太陽行光合作用，藉以保護自己並合成葉黃素促成自我防衛的機制，這也是為什麼人類必須從攝取綠色蔬菜中補充葉黃素最大的原因。

振興醫院眼科部主治醫師蔡佳臻表示，葉黃素是一種天然存在於蔬果中的類胡蘿蔔素，是一種優良的抗氧化劑，能保護細胞避免受到自由基的傷害。它存在於人體多個部位，其中又對眼睛特別重要，主要的好處大概可分為下列 6 種：

1. 維護視網膜健康：葉黃素為良好的抗氧化劑，當視網膜在接觸外在光線時容易受到氧化傷害，它能保護眼睛的微血管，保持適當的血液循環。

2. 提升視力：抗氧化劑能協助過濾藍光、降低色差，讓視力更為精準。

3. 防止高度近視後遺症：由於高度近視容易產生飛蚊症、積水、視網膜剝離等症狀，嚴重的話有可能會導致失明。適時補充葉黃素能讓眼睛獲得足夠養分，降低病變的發生。

4. 降低黃斑部病變機率：根據資料顯示，台灣 65 歲以上高齡者每 10 人就有一位是黃斑部病變的患者，更是造成老年失明的主因，研究證實葉黃素能幫助老年退化性黃斑症病患來調整視力。

5. 預防青光眼：葉黃素能降低眼球蛋白的氧化強度，當攝取足夠的劑量，即可降低青光眼發病的機率。

6. 延緩白內障的發生：在人的眼睛中，葉黃素是唯一存在於水晶體中的類胡蘿蔔素，可增進其抗氧化能力，抑制陽光和自由基的傷害，預防或延緩白內障的發生。

飯後食用效果佳

▲【辦公室健康】補充葉黃素能顧眼睛？眼科醫師：得在正確的時間點吃。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels）

蔡佳臻醫師說明，由於葉黃素屬於脂溶性的營養素，建議在飯後吃吸收度會比較好。另外，盡量避免在晚上吃，容易造成肝臟的負擔，最好的時間點是早餐飯後的時候。

而市面上葉黃素劑型甚多，又該如何挑選呢？ 其實，劑型並不能代表葉黃素的多寡，因為它主要的輸送是由肝臟解毒後運送到黃班部，這段過程媒介的工具是高密度脂蛋白，加上葉黃素為脂溶性物質，當體內高密度脂蛋白升高即可有效傳輸葉黃素，和劑型沒有直接的關聯性。

從自然食物中攝取

▲【辦公室健康】補充葉黃素能顧眼睛？眼科醫師：得在正確的時間點吃。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels）

除了保健品的補充外，更重要的是也要從自然的食物中攝取到葉黃素。

其中如綠色蔬菜，像菠菜、地瓜葉、A 菜、大陸妹、花椰菜等，含花青素和葉黃素，可中和藍光、抵禦光線傷害，預防黃斑部病變；鮭魚、蟹、蝦等海鮮富有為強力抗氧化營養素的蝦紅素，可防止水晶體受到紫外線的傷害；而雞蛋因本身也含有葉黃素、玉米黃素和鋅，也可加以補充。

不過，想要眼睛的健康也不能只靠葉黃素的補充，還得注意均衡的飲食原則，多攝取多樣性的蔬果和新鮮魚類，盡量採取少油少鹽的烹調模式；平常也要降低使用 3C 產品的時間，不要一直滑手機、工作到一個段落就休息一下，才是保護眼睛的首要重點喔！

延伸閱讀：

【辦公室健康】上班一整天眼睛好酸痛？適時休息多做眼球運動，顧好你的靈魂之窗

【辦公室健康】隱形眼鏡可以戴多久？除了配戴時間，保養清洗也是重點！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
快訊／國道3號大車禍！5車連環撞…3大1小急送醫　小孩滿身血
12名台灣分析師上海被調查！陸委會證實：3人已刑事拘留
深信「開腿招桃花」…漂亮女信徒集體躺地　等師父頂腿撫摸誦經
土豪哥曬8億帳戶　收租、股票放著就有錢！周薪5萬司機又徵到了

關鍵字：女子學,健康,保健,葉黃素,眼睛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

低頭族注意！補充「葉黃素」的6大好處　這個時間吃效果最佳～

復刻大人味！麥當勞夏日限定「森永牛奶糖冰炫風」吃一口記一輩子

momo推快消品訂閱、東森購物開發自營清潔品　電商攻非3C領域

「嘉義火雞肉飯」變米餅了！家樂福限量獨賣大包裝特價89元

粉紅兔兔、P助變身《愛麗絲夢遊仙境》可愛造型　超人氣「卡娜赫拉的小動物」集點來了！

銅板價整點搶嫩肩牛排、鯖魚　米其林必備食材下殺5折

限時8天享優惠！85℃葡萄柚、百香優格氣泡飲「第2杯半價」

音樂社群化！LINE MUSIC強勢上線　快下載馬上換LINE鈴聲

全台限量2000杯！COLD STONE「雪鹽漂浮奶茶」買一送一

【廣編】TOYOTA首創景觀健身中心　車主免費體驗

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

急診室驚魂！莽男就診疑不滿久候　失控拿推車「砸護理師」眾人嚇壞！

低頭族注意！補充「葉黃素」的6大好處　這個時間吃效果最佳～

復刻大人味！麥當勞夏日限定「森永牛奶糖冰炫風」吃一口記一輩子

momo推快消品訂閱、東森購物開發自營清潔品　電商攻非3C領域

「嘉義火雞肉飯」變米餅了！家樂福限量獨賣大包裝特價89元

粉紅兔兔、P助變身《愛麗絲夢遊仙境》可愛造型　超人氣「卡娜赫拉的小動物」集點來了！

銅板價整點搶嫩肩牛排、鯖魚　米其林必備食材下殺5折

限時8天享優惠！85℃葡萄柚、百香優格氣泡飲「第2杯半價」

音樂社群化！LINE MUSIC強勢上線　快下載馬上換LINE鈴聲

全台限量2000杯！COLD STONE「雪鹽漂浮奶茶」買一送一

【廣編】TOYOTA首創景觀健身中心　車主免費體驗

贈票╱妻子出軌、女兒出櫃、生命只剩六個月　《人生消極掰》強尼戴普教你玩到嗨

瓊斯盃／陳建州任中華藍領隊　盼當「發電機」助球員發光

騎車外出散心！金防部中士晚間回營　離奇「撞樹自摔」亡

離奇！百姓公廟收置47個無主骨灰罈　1個晚上竟爆裂10多個

機車擦撞水泥攪拌車　騎士右腳遭輾骨折

雲梯車、消防水柱全出動　消防夏令營建立正確防災觀念

若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲早可預見的

快訊／國道3號5車連環追撞！2小1大急送醫　6歲男童滿身血重傷命危

爸媽幫出200萬買房！他想出租舊家「貼補房貸」　網戳破關鍵怒轟

西點麵包店老闆轉行種竹筍　林永達種出清甜可口綠竹筍

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

消費熱門新聞

粉紅兔兔、P助變身！超人氣「卡..

可爾必思「沁涼輕爽」引爆熱潮

不再提供吸管！小7逐步導入「就..

暑假出國眉角多！綠色盥洗要備好

高雄最夯！15米「網美書牆」超..

台北今夏2大河岸活動不推不行

「嘉義火雞肉飯」變米餅了！家樂..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

書局、網路書店折扣季　萬種商品..

「紅色巴黎鐵塔」洗版IG　歐美..

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一..

超寫實人體雕塑　民眾驚：太逼真

西螺麻糬大王快閃板橋車站爆人潮

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

更多熱門

相關新聞

新娘必須知道的4大部位保養秘訣

準備結婚的過程瑣事不斷，常常壓得新人們喘不過氣。即便如此，各位準新娘還是要勤於保養、照顧好自己，才能成為婚禮當天最閃亮的那顆星喔！以下是這次為大家整理的 4 大部位保養方法分享，大家可要認真學、勤勞做喔！

Dappei／3款在家也能動的健身App

溫柔撫觸按摩新生兒好處多多

走路就能省保費！國壽首推家人健走保單

戴隱形眼鏡淋浴　他右眼遭寄生蟲入侵

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

逢甲大學宿舍變身高級飯店

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓猴

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

Ella不想生沒戴套：畢竟我喜歡快樂

選秀後國外測試　兄弟：違反道德

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面