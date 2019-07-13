低頭族注意！補充「葉黃素」的6大好處　這個時間吃效果最佳～

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隨著 3C 產品的盛行以及工作需求，現代人眼睛的問題可說是越來越多，使得「葉黃素」逐漸嶄露頭角，成為生活必備的保健食品。

然而，葉黃素的好處是什麼？挑選時又應該注意哪些呢？

葉黃素的 6 大好處

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如同綠色植物中的葉綠素能和太陽行光合作用，藉以保護自己並合成葉黃素促成自我防衛的機制，這也是為什麼人類必須從攝取綠色蔬菜中補充葉黃素最大的原因。

振興醫院眼科部主治醫師蔡佳臻表示，葉黃素是一種天然存在於蔬果中的類胡蘿蔔素，是一種優良的抗氧化劑，能保護細胞避免受到自由基的傷害。它存在於人體多個部位，其中又對眼睛特別重要，主要的好處大概可分為下列 6 種：

1. 維護視網膜健康：葉黃素為良好的抗氧化劑，當視網膜在接觸外在光線時容易受到氧化傷害，它能保護眼睛的微血管，保持適當的血液循環。

2. 提升視力：抗氧化劑能協助過濾藍光、降低色差，讓視力更為精準。

3. 防止高度近視後遺症：由於高度近視容易產生飛蚊症、積水、視網膜剝離等症狀，嚴重的話有可能會導致失明。適時補充葉黃素能讓眼睛獲得足夠養分，降低病變的發生。

4. 降低黃斑部病變機率：根據資料顯示，台灣 65 歲以上高齡者每 10 人就有一位是黃斑部病變的患者，更是造成老年失明的主因，研究證實葉黃素能幫助老年退化性黃斑症病患來調整視力。

5. 預防青光眼：葉黃素能降低眼球蛋白的氧化強度，當攝取足夠的劑量，即可降低青光眼發病的機率。

6. 延緩白內障的發生：在人的眼睛中，葉黃素是唯一存在於水晶體中的類胡蘿蔔素，可增進其抗氧化能力，抑制陽光和自由基的傷害，預防或延緩白內障的發生。

飯後食用效果佳

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蔡佳臻醫師說明，由於葉黃素屬於脂溶性的營養素，建議在飯後吃吸收度會比較好。另外，盡量避免在晚上吃，容易造成肝臟的負擔，最好的時間點是早餐飯後的時候。

而市面上葉黃素劑型甚多，又該如何挑選呢？ 其實，劑型並不能代表葉黃素的多寡，因為它主要的輸送是由肝臟解毒後運送到黃班部，這段過程媒介的工具是高密度脂蛋白，加上葉黃素為脂溶性物質，當體內高密度脂蛋白升高即可有效傳輸葉黃素，和劑型沒有直接的關聯性。

從自然食物中攝取

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除了保健品的補充外，更重要的是也要從自然的食物中攝取到葉黃素。

其中如綠色蔬菜，像菠菜、地瓜葉、A 菜、大陸妹、花椰菜等，含花青素和葉黃素，可中和藍光、抵禦光線傷害，預防黃斑部病變；鮭魚、蟹、蝦等海鮮富有為強力抗氧化營養素的蝦紅素，可防止水晶體受到紫外線的傷害；而雞蛋因本身也含有葉黃素、玉米黃素和鋅，也可加以補充。

不過，想要眼睛的健康也不能只靠葉黃素的補充，還得注意均衡的飲食原則，多攝取多樣性的蔬果和新鮮魚類，盡量採取少油少鹽的烹調模式；平常也要降低使用 3C 產品的時間，不要一直滑手機、工作到一個段落就休息一下，才是保護眼睛的首要重點喔！

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