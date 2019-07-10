走路就能省保費！　國壽首推家人健走保單最高折減2%保費

▲保險局從2016年6月推出「外溢保單」，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為。（圖／達志示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

要健康，「走」就對了！國泰人壽推出業界獨創的「鍾生呵護Walker重大傷病終身保險」，只要是走路達標，保額就會額外「長大」3%或5%，家人一起合購還可以獲得最高2%保費折減，同時為了鼓勵民眾建立足額保障，提供高保額保費折減0.5至1.5%，讓一家人可以一起揪團走路。

根據衛生署統計，2019年5月核發的全民健保重大傷病證明高達95萬張，相當於每25人就有1人領有。其中，以全民健保重大傷病證明領證數第一名的癌症來看，2018年癌症死亡人數為4萬8,784人，相較2011年就成長了15%，國人罹患疾病風險與日俱增，不可輕忽。

國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，國泰人壽希望健康管理可以做得大、做得久、並提高參加者的興趣，所以推出Cathay Walker這個活動作為健康促進的平台，在這個平台上陸續推出一系列的健康促進商品。而國泰人壽鍾生呵護Walker是這個平台第5項商品，期望透過Cathay Walker活動，來養成大家健康習慣，讓走路這件事情可以走得久、走得健康、走得有趣。

▲國壽新推出「鍾生呵護Walker重大傷病終身保險」，只要走路達標，保額就會額外「長大」3％或5%。（圖／國泰人壽提供）



國泰人壽推出「鍾生呵護Walker重大傷病終身保險」，保險給付以全民健保重大傷病證明為依據，此外還具3大特色，首先是「高保額保費折減」，投保保額達100萬元、150萬元或200萬元以上，就可享保費折減0.5%至1.5%。

再者是「步數達標額外保險金」，只要保戶在前2個保單年度內達到運動標準，累積滿12個月或滿20個月，每月有21天以上單日步數達7,500步以上，在保單年度第3年起額外給付「保額」3%或5%；最後是「家庭合購享保費折減」，若有2至3位以上家人一起投保，就可在第2保單年度起享有保費折減1.5%至2%。

舉例來說，一名30歲男性投保「國泰人壽鍾生呵護Walker重大傷病終身保險」保額100萬元，繳費20年期，年繳保費33,096元，其中高保額折減0.5%，加上自動轉帳折減1%，就可享有終身重大傷病100萬元的保障。

這名男性步數達標，還可以額外享有步數達標額外保險金3至5萬元，如果找爸爸、媽媽一起合購，第2年起年繳保費3萬2,760元（高保額折減0.5%+家庭合購折減2%），相當於每年保費折減840元。