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林姿妙縣政執政近7月　首度異動一級主管6人要往前衝

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▲▼2019宜蘭童玩盃全國跆拳道品勢錦標賽，13日開踢活動，林姿妙邀選手家長們樂遊童玩節。（圖／游芳男攝，下同）

▲林姿妙執政近7月，異動宜縣府一級主管6人要為縣政向前衝。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

讓綠地變藍天的林姿妙，執政近7月，12日大刀一揮一口氣異動了宜縣府一級首長6人，還外加3位參議，她說，上任6個月來，無日不思索縣政如何再提昇精進，新團隊就定位後，「我會帶領新團隊往前衝」，也期許各局處長秉持「縣民的事就是我的大事」的心態，戮力為縣民打拚，營造安居樂業的家園，再創宜蘭新價值。

林姿妙的12日新一級主管人事命令將於7月15日正式生效，新一級首長包括工商旅遊處處長李東儒（原計劃處長）
、交通處處長黃志良（原參議兼建設處長）、水利資源處處長李岳儒（原工商旅遊處長）、社會處處長林蒼蔡（原羅東林區管理處工務課長）、建設處代理處長吳朝琴（原羅東鎮公所工務課長）、計畫處代理處長李新泰（原計劃處副處長）。

外加的新任參議是劉富美（原社會處長）、陳春錦（原水利資源處處長）、林國民（原交通處處長）。

新任工商旅遊處處長李東儒
一、 年齡：53。
二、 學歷：輔仁大學大眾傳播學系碩士。
三、 經歷：縣府秘書室副主任、宜縣選舉委員會行政室室主任、縣府秘書、縣府工商旅遊處處長、縣府參議、縣府計畫處處長。

新任交通處處長黃志良
一、 年齡：48。
二、 學歷：逢甲大學都市計畫學系畢業。
三、 經歷：國立臺灣傳統藝術總處籌備處技正，縣府建設處副處長、縣府地政處處長、縣府建設處處長、縣府參議。

新任水利資源處處長李岳儒
一、 年齡：48。
二、 學歷：中興大學土木工程研究所碩士。
三、 經歷：臺北縣政府經濟發展局科長、技正，縣府工商旅遊處科長、縣府秘書處科長、縣府工商旅遊處副處長、縣府秘書、縣府工商旅遊處處長。

新任社會處處長林蒼蔡
一、 年齡：55。
二、 學歷：空中行專。
三、 經歷：本府警察局警員，本縣羅東鎮公所里幹事、課員，縣府兵役課股長，行政院農業委員會林務局羅東林區管理處課員、股長、專員、課長。

新任建設處代理處長吳朝琴
一、 年齡：46。
二、 學歷：宜蘭大學建築與永續規劃研究所碩士。
三、 經歷：縣府地政局技士、縣府地政處科員，宜蘭縣史館組長，羅東鎮公所技正、課長，縣府建設處副處長

新任計畫處代理處長李新泰
一、 年齡：46。
二、 學歷：臺灣海洋大學漁業經濟學系碩士。
三、 經歷：羅東鎮公所課長，羅東鎮立殯葬管理所所長，縣立殯葬管理所所長，縣府工商旅遊處科長、縣府農業處科長、縣府秘書、縣府勞工處副處長、縣府農業處副處長、縣府計畫處副處長

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關鍵字：宜蘭,縣長,林姿妙,首長調動

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