中興文創2019藝術自造祭　「藝術真面目」正式登場

▲▼宜蘭中興文創2019藝術自造祭「藝術真面目」正式登場。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019藝術自造祭」於宜蘭中興文化創意園區繽紛登場，除了舉辦寫生、市集、講座等活動，也鼓勵民眾動手參與、重拾創作樂趣，更有別於以往的打破室內展示空間，特別以「連結在地藝術資源」及「互動參與式作品」，規劃藝術共創營及戶外大型藝術裝置，讓遊客新體驗。

宜蘭縣政府文化局長宋隆全表示，「2019藝術自造祭」不僅延續自造、動手做的精神，更運用互動裝置讓民眾沉浸於視覺與趣味的創意氛圍中，而這4座大型裝置也將續留在中興文創園區，成為到訪園區、拍照遊玩的新體驗！

「眼見真的為憑嗎？」以玻璃構造仿半身輪廓的「真相、真像」，運用透視及玻璃特性，隨著站立視角位置而產生不同畫面，大小朋友可使用彩色筆、磁鐵等素材自由揮灑，讓鏡像呈現各種樣貌；而另一座裝置「目光異趣」則有喜、怒、哀、樂多種樣貌的目光表情，民眾可推、拉更換不同表情板，與其擠眉弄眼，樂趣十足！

裝置藝術創作者呂秉承認為透過活潑有趣的互動裝置，除了能激起民眾的創意靈感，更能拉近大家與藝術的距離，因此以象徵純真繪畫的「真」、代表面具臉譜的「面」、表達目光觀察的「目」作為設計理念，並以大自然色彩中的彩虹光譜作延伸，期待能帶給民眾不同的藝術感受。

此外，打破繪畫作品展示在室內空間的「戶外藝廊」，16日至18日間將邀請宜蘭縣內藝術工作者及美術科系學生，透過藝術共創營的形式交流創作，並將12幅大型作品裝設於上，象徵藝術的凝聚與傳承，也為在地深耕留下延續的記憶，民眾可自由穿梭於中，親近感受每件作品欲表達的敘事；

而高達12.5米、外型如雙手交叉帶有「守護」意涵的藝術之鐘，因外型帶有祈福之意，已成為親子家庭及情侶喜愛的熱門合照點。

中興文化創意園區充滿創意及色彩！「2019藝術自造祭」活動期間每週6、日有「咖樂弗COLORFUL創意市集」，並邀請「國立台灣戲曲學院特技團」呈現繽紛的旗舞與特技演出，以及在地知名裝置藝術創作者呂秉承、5度獲得國立台灣美術館版印年畫首獎藝術家呂妍慧，以及第1位入圍葛萊美獎的華人專輯包裝設計師蕭青陽擔任講座主講人，詳情可至中興文創園區官網或藝術自造祭臉書粉專查詢。