▲ 藝人許效舜回家鄉暖暖誓言「讓基隆更好」，慎思參選下屆市長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「我不是回來要做官，知名度對我也不用了，我就是要回來讓基隆更好」知名藝人許效舜12日到暖暖發送西秦王爺聖誕千秋及暖暖靈義郡161周年遶境活動帖子，對於地方人士，不斷勸進鼓勵，他也表達了慎重思考參選下一屆市長的說法。

許效舜表示，他在暖暖長大，「基隆感受不到中央的關愛，基隆被邊緣化實在太久了」。下一屆市長，還有3年的時間，他會傾聽基隆人的聲音，基隆需要一個有知名度、口才好、有想法的市長，才能向中央喊聲，這個人就是他。

許效舜說，他現在是無黨籍，現在選民不要分藍綠，基隆是台灣頭，的建設卻是「台灣尾」是三等公民，藉著他累積30多年來的知名度和歷練，可以替基隆人打拚。

7月21日下午1時起遶境，晚間8時半在水源橋還有施放煙火。許效舜10多年來，每年都會沿暖暖區街頭巷尾發送帖子，邀請民眾。西秦王爺聖誕千秋是暖暖地方的盛事，暖暖就是Double「暖」，12日上午他在地方人士陪同下，民眾大喊「選市長」爭相拍照，傳承他父親的棒子，許效舜也真實感受到選民的暖意。

基隆自殺率高、不快樂，許效舜認為，現在不只基隆港逐漸沒落，還有八斗子漁港也是，田寮河、旭川河、砲台、漁港如何重新規畫，都要有新的思維，把基隆變得更亮更美麗，正濱漁港色彩屋變打卡熱點，如果以後這樣的熱點變30處，就會有更多的人來基隆了，2天也玩不完。基隆這些多美麗景點、好吃美食、動人秘境、手藝等，如何發揚光大，這些都是他的專長，可以好好的來做。更多人來，這些他都已經想得很多。

許效舜還希望能把最能代表基隆的Logo找出來，很基隆的味道，很基隆的顏色，他現在有一個責任，希望基隆更好，不要再沒落下去，上天如果給他機會，他一定出來承擔當仁不讓，「跟他拚了！」