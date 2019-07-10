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快訊／基隆台2線「水泥車擦撞翻覆」！駕駛無生命徵象　送醫搶救中

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▲▼基隆台2線水泥車擦撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆台2線水泥車擦撞，一駕駛命危送醫搶救中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市台2線86K處10日上午7時許發生重大車禍，2部水泥車擦撞後，其中1部當場90度翻覆橫躺路中，導致車內司機（約40歲）受困，經救出後已無生命徵象，立即送往醫院搶救；而另部水泥車駕駛（45歲），則是肢體擦傷、意識清楚，同樣送往醫院治療。由於車禍事故，現場地面洩漏水泥粉、機油，現由基隆工務段人員清理中，2線道維持單線雙向通行，由員警協助交管。確切事故發生原因，仍待進一步調查釐清。

▲▼基隆台2線水泥車擦撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆台2線水泥車擦撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆台2線水泥車擦撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆台2線水泥車擦撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆台2線水泥車擦撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：基隆,台2線,水泥車

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