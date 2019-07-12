嘉義城隍中元祭將宗教祭典國際化　可望帶動觀光產業

▲▼ 城隍廟中元祭將宗教祭典國際化，活絡嘉義市觀光產業。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019嘉義綏靖城隍中元祭」將於29日(農曆6月27日）晚上起鼓隆重登場，今年特別聘請跨界不同領域在傳統中不失新潮的「戊己劇團」，融入宗教、藝文與在地特色文化與內涵轉化為嘉義文化亮點，將在地宗教祭典文化推向國際舞臺，加強國際行銷能量，活絡觀光產業發展，帶動宗教觀光周邊經濟效益。

嘉義城隍廟建廟三百餘年，「嘉義市城隍廟綏靖侯駕前吉勝堂會」是神明進香或遶境時最引人注目的陣頭；城隍爺駕前吉勝堂什家將，今年先熱身參與具有悠久歷史意義的「嘉義綏靖城隍中元祭」，接著將擔任「城隍夜巡、夯枷解厄」出巡時協助開路與執行護衛兵將等重要任務的系列活動，城隍廟年年不遺餘力宣揚傳統民俗，讓傳統文化永續傳承並與時代接軌，創造民俗新價值。

每年農曆7月承襲百年傳統遵循古禮，城隍廟日前舉辦「城隍開恩 全嘉開普」，而嘉義市的「輪普」儀式算是碩果僅存，少數存在的儀式。而完整的普渡儀式成為嘉義地區珍貴文化，包含起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢及開普。

首先會在廟內起鼓通知好兄弟即將鬼門開消息，並在廟前豎燈篙，夜間點亮燈火導引好兄弟降臨，並在牛稠溪放水燈正式導引好兄弟前來，當晚舉行「淨爐除穢」亦稱敕水淨穢之科儀，此科儀主要敘述天地間之正氣可收禁人世間的一切邪惡，象徵神道教化普施，教導人心除惡向善的正念，然後才在農曆七月初一舉行鬼門開開普儀式；嘉義城隍廟這項歷史十分悠久具悲天憫人精神的祭厲傳統，是文化上十分珍貴的無形資產，也是嘉義市第一間用「中元普渡科儀」向文化局申請民俗類無形文化資產。

接著展開「城隍領航 佛道超度」，結合道教科儀及佛教經懺，舉辦佛道超渡拔薦大法會；一.超渡亡者(薦亡)、二.冤親債主、三.九玄七祖、四.嬰靈、五.寵物、六.無主孤魂、七.座焰口普施。另外每年鬼門關後，城隍廟遵循傳統展開8/1「城隍夜巡 夯枷解厄」之「城隍夜巡諸羅境，驅除魑魅百姓安」的祈福遶境活動，執行孤魂野鬼回到陰間的任務，讓市民能安居樂業，最後由8/2「綏靖城隍 聖誕千秋」慶典，為無上福田功德圓滿。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示廟方今年於鬼門開的前晚八點至八點半，將開放具有珍貴歷史價值流傳百餘年的傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀讓民眾一同參與，藉由神道教化普施，教導人心向善，謙卑思念之文化。

另外，城隍廟為推廣台灣在地本土傳統文化藝術，特禮聘屬於台灣人的「戊己劇團」以獨特創新手法讓大家能輕鬆娛快的方式欣賞獨一無二精湛之「鼓陣+火舞」所演練出震撼鼓聲和精湛力與美之顯現，是種藝文饗宴的升華。(嘉義市政府廣告)