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脫單靠月老！守住戀情靠「城隍夫人」　幸福鞋管教另一半有奇效

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文／栗栗鼠Ririchipmunk

說到城隍廟，你會想到什麼呢？是關於參拜時燃香誠心祈願的畫面，或是線香繚繞身邊的氣味呢？

想當年本鼠第一次去城隍廟，去的是位於台北大稻埕的霞海城隍廟，和眾多為戀愛苦惱的少男少女們一樣，想請月老爺爺保佑我的戀情順利～～還記得去之前在網路上查了很多拜拜的教學，深怕哪個步驟出錯就不靈驗了，現在想起來還真是青澀的回憶啊！（茶）

也因此才知道，原來「城」代表城牆、「隍」為護城河，「城隍」就是保佑我們城市的居民能安居樂業的守護神！廟裡除了霞海城隍、月下老人之外，還供奉著許多神明：註生娘娘、天上聖母、觀音佛祖、文武判官、廖添丁、施琅等等，是座香火非常鼎盛的廟宇。其中還有一位比較少人知道，但卻是城隍廟裡不可或缺、也是今天要介紹的神祇——城隍夫人。


其實在人民剛開始崇拜城隍的周朝是沒有城隍夫人的，而後城隍爺爺也一直保持單身（？），直到清光緒十九年（西元1893年）的台灣，才終於出現城隍夫人與之相伴。因為城隍爺爺的生日在農曆五月十三日，那時端午已過，氣候相當炎熱。城隍爺爺出巡時，有許多人會出來湊熱鬧祈福，其中不少女性熱到中暑，不過廟方稱因城隍爺爺愛看美女，身邊卻沒有個伴，所以那些看熱鬧的女性才會被「煞到」（雖然人家明明只是中暑XD），不過也因這個有趣的原因，城隍夫人應運而生。


此後城隍夫人神像的身影就開始普遍出現在各座城隍廟，專門為已婚女性「管教」丈夫，不論夫妻吵架、個性不合、離家出走或是有外遇，都可以請城隍夫人幫忙。霞海城隍廟更是可以讓信眾求城隍夫人穿的「馭夫鞋」回家供奉。

這個文化據說是源於清朝時一位婦女與丈夫時常爭吵不停，為了能跟丈夫重修舊好，於是親手縫製了一雙與城隍夫人神像合腳的繡花鞋，送給城隍夫人，並交換祂腳上穿的那雙鞋，帶回家擺放後果然非常神奇地與丈夫感情變得和睦，也因此吸引了非常多的已婚女子帶著自己縫的鞋前往廟中，希望換回城隍夫人腳上的那雙鞋，但後來由於非常靈驗，香火越來越鼎盛，廟方覺得這樣不斷穿脫城隍夫人的鞋子似乎不太尊重，於是至此後便改為在旁邊的販售處購買後過香火的方式求鞋子，也因為幫助許多夫妻感情恢復融洽，這雙鞋也有了「幸福鞋」的美名。


但「幸福鞋」的擺放方式也有幾點要注意：
1.鞋尖要朝門內擺，讓丈夫不會想往外跑
2.掛在牆上可以「避邪（鞋）」
3.左右兩隻平放在床頭可以讓夫妻感情「和諧（鞋）」

網路上也有許多網友們的自身經歷分享：

「鞋子買回家，本來冷戰的老公在隔天就主動過來跟我講話，並向我道歉⋯⋯」
「我非常感謝夫人的幫助，讓我對婚姻重新燃起希望！」
「我的老公其實是脾氣火爆型的，可是拜完後他就開始變聽話了，也會開始替我想～～」

看來城隍夫人果真是婚姻的守護神、女性的好閨蜜呢！城隍爺爺的生日快到了，這次除了參觀遊行活動與龍舟表演外，也進入廟中看看這位偉大的女神吧！

 
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關鍵字：栗栗鼠,Ririchipmunk,城隍夫人,霞海城隍,城隍廟,月老,感情,夫妻關係,神明

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