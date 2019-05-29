報應！醉男險扳斷城隍廟石獅耳　2天後又來...通緝犯身分露餡

▲醉男毀損台中城隍廟前石獅，害通緝身分因此曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

喝酒誤事！竊盜通緝中的江姓男子，酒後不知好歹，竟拿城隍廟前石獅子出氣，徒手差點扳斷石獅耳朵。廟方原苦於找不到兇手，可能是城隍爺有保佑，江男2天後竟又出現，除遭廟方報警逮人外，還讓他的通緝犯身分曝光，依法送辦。

第三警分局合作派出所員警田武雄、曾郁嵐22日執行巡邏勤務時獲報，台中城隍廟有民眾需要協助。警方立刻到場，發現一名男子遭廟方人員留置。

廟方表示，20日當天發現廟前的石獅子耳朵竟出現裂痕，調閱監視器發現，有一名男子走到廟埕前，竟徒手用力扳石獅耳朵。但人海茫茫，實在不知要怎麼揪出這人。但或許是城隍爺保佑，男子竟然又穿著一模一樣的衣著，走路經過，一眼就被發現，立刻上前攔人報警。

63歲江姓男子見狀，只好坦認，他供稱，當天他喝酒後走到廟前，因為心情不好才會去扳石獅耳朵。警方一查發現，江男竟是一名通緝犯，因竊盜案4月中遭台中地檢署通緝。江男才說，他平日以撿回收維生，收入微薄，只能四處寄居於友人住所，因此未能收到法院通知書，連自己已被通緝了1個多月都不知道。

警方說，江男偷竊被逮後不知悔改，還酒後用蠻力動城隍廟前石獅，真是不知好歹，2天後被抓到根本是天意。

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