花木蘭聯盟數位縣民有好康！　童玩夏戀熱氣球優惠最多2千

▲▼花木蘭聯盟數位縣民遊童玩節有優惠。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣、花蓮縣及台東縣為推展宜花東經濟黃金廊帶，共同成立了宜花東區域策略聯盟（花木蘭聯盟），只要是「花木蘭聯盟」範圍內的數位縣民，持有並出示數位縣民QRCode，至宜蘭國際童玩藝術節現場掃碼購票（宜蘭數位縣民APP、花蓮縣花蓮好Ｑ及台東縣TTPush），當日即可享有最多購買兩張優惠票（平日原價250元、優惠200元；假日原價350元；優惠300元）。

宜縣府表示，花木蘭聯盟數位縣民有好康還包括65歲以上民眾，及身障者持三縣市數位縣民QRCode，即可享有花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村免費入場（全票原價100元）；臺東則提供天際航空熱氣球自由飛9折，原價1人9千元，立馬可省900元；活水湖水上活動遊樂設施一票玩到底原價3千500元，也只要1千500元等相關優惠，要讓鄉親行動暢遊宜花東。

宜縣府指出，宜蘭數位縣民APP Android版本已於GooglePlay上架（iOS或其他裝置可透過網頁連線方式https://yilancard.e-land.gov.tw/呈現），民眾只要線上下載安裝，並同步申請數位縣民，完成後即可透過My QRCode出示購票。

花蓮及台東縣民部分，也可透過花蓮好Q官方網站（https://howq.hl.gov.tw/）或下載TTPush（http://azon.biz/ASl），出示My QRCode進行人工購票作業，歡迎民眾多加利用。

春天綠博、夏日童玩、秋涼不老、冬享溫泉是宜蘭獨有的旅遊活動，宜花東擁有許多面向觀光資源，透過花木蘭聯盟的合作，共創經濟黃金廊帶之共榮發展，在觀光旅遊活動部分，三縣首先共同推出夏季活動，包括宜蘭國際童玩藝術節、花蓮夏戀嘉年華／紅面鴨fun暑假及台東台灣國際熱氣球嘉年華等，共同行銷台灣東部文化、生態、產業資源，並拓展國民旅遊及國際市場。

除活動結合外，有關三縣風景區、博物館、演藝廳亦有相關優惠，詳見三縣市官網資訊。