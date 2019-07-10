詭傳「與韓國瑜接吻照」！鋼鐵女韓粉凍袂條姐嗆朱學恒：走狗吃屎

▲朱學恒莫名遭韓粉嗆聲。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）



突發中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜的鋼鐵鐵粉「凍袂條姊」在造勢會上激動語氣「氣氣氣氣氣」，引發模仿風潮；不過疑似她本人不滿網路觀察家「宅神」朱學恒言論，臉書傳訊要求公開道歉。對此朱學恒無奈指出，「我根本不認識這個人啊，幹嘛這麼激動，有人認識她嗎？」

這名頭貼穿著非常清涼、疑似為凍袂條姐本人透過臉書傳訊，「什麼瘋子、驗尿、恐怖分子，你準備上法院，凍袂條姐決定告你朱學恒，污辱他人。」她甚至傳了一張意義不明、被剪貼過的「韓國瑜與粉絲接吻」照片表示，「自己看，限你在每個電視新聞台公開道歉，不然相信你會從名嘴到XX。混蛋、走狗吃屎。」

對此朱學恒無言指出，台灣恐怖奇譚還有後續，當事人傳了意義不明的貼圖，再加上說理大絕招「吃屎」之後就被封鎖了，原本還想要開導對方，但現在沒機會了。

貼文一出馬上引發熱議，網友紛紛留言表示「這個一定是真愛」、「為什麼她這麼確定是您P的圖？跟宅神的稱號有關嘛」、「叫人家吃屎要罰2.5萬喔，是公然侮辱罪」、「可以拜託她穿一件外套嗎」、「有考慮過韓國瑜的感受嗎」；另外也有網友指出，「其實蠻多同一張頭貼的帳號耶，會不會是照片被盜用了？」

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