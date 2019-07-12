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成立15年走入歷史！　安邦保險正式更名為「大家保險集團」

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▲鄧小平外孫女婿吳小暉遭起訴　安邦集團「違法經營」被接管。（圖／視覺中國）

▲吳小暉被判有期徒刑18年後，其公司「安邦保險集團」也被官方接管了1年多。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

大陸安邦保險集團前董事長、總經理吳小暉去年因涉及詐騙及職務侵佔罪，被判有期徒刑18年。隨後，「安邦保險集團」被大陸官方接管了1年多，在昨（11）日正式走入歷史，更名為「大家保險集團」。

中國銀保監會11日發佈公告顯示，大家保險集團有限責任公司已成立，註冊資本為203.6億元（台幣約919.8億元），並且依法受讓安邦人壽、安邦養老和安邦資管股權；除此之外，也設立大家財險，依法受讓安邦財險的部分保險業務、資產和負債。

銀保監會也強調，安邦集團必須做好存​​量保單的實現支付工作，並且全面履行保險合約，等到合併完成後，將不再展開新的保險業務。此外，大家保險集團的成立，也代表安邦集團風險處置工作取得階段性成果；在接管期間，安邦接管組將推動大家保險集團依法參與安邦集團重組，為社會公眾提供健康、養老和財富管理等服務，確實保護消費者和各方面的合法權益。

▲成立15年走入歷史！　安邦保險正式更名為「大家保險集團」（圖／翻攝中國銀行保險監督管理委員會）

▲安邦保險正式更名為「大家保險集團」。（圖／翻攝中國銀行保險監督管理委員會）

據悉，吳小暉自2011年1月開始，以安邦財險等公司為融資平台，指使他人使用虛假材料，騙取原保監會批准和延續銷售投資型保險產品。隨後，他又在同年7月至2017年1日期間，指使他人採用製作假財務報表、披露虛假訊息、假增資、虛構償付能力、瞞報並隱匿保費收入等手段，欺騙監管機構和社會公眾，非法吸收巨額資金。

此外，法院還查盜吳小暉利用職務便利，非法侵占安邦財險保費資金100億元（台幣約451.8億元）。案發後，公安機關查封、凍結吳小暉及其個人實際控制的相關公司名下銀行賬戶、房產、股權等資產。隨後，吳小暉被判有期徒刑18年，並沒收財產105億元（台幣約474.4億元）。

據《路透社》報導，中國銀保監會在去年2月發佈公告指出，鑑於安邦集團存在違反保險法規定的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力，決定對安邦集團實施接管，接管期限自2018年2月23日起至2019年2月22日止。隨後，又在今年2月公告，會將安邦保險集團股份有限公司的接管期限延長一年，至2020年2月22日止，讓安邦集團轉為正常經營。

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關鍵字：安邦保險,大家保險集團,鄧小平,吳小暉,中國銀保監會

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