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中美建交40周年　海外版望海樓：歷史證明合作是雙方最好的選擇

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▲▼ 1979年1月29日，中國國務院副總理鄧小平和美國時任總統卡特在白宮橢圓形辦公室會面。中美建交（圖／達志影像／美聯社）

▲1979年1月29日，中國國務院副總理鄧小平和美國時任總統卡特在白宮橢圓形辦公室會面。中美建交（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平在1日與美國總統川普互致賀信，熱烈祝賀兩國建交40周年。人民日報海外版望海樓2日發表社論表示，「40年中美關係歷程積累的經驗教訓給我們的最大啟示是，中美兩國合則兩利，鬥則俱傷」，「歷史充分證明，合作是雙方最好的選擇」。

社論指出，中美兩國的歷史、文化、意識形態、社會制度、現實國情不同，不可能在所有問題上看法一致，「雙方在部分領域的分歧是客觀存在，矛盾有時會激化並導致危機，但兩國的共同利益遠大於分歧，交流與合作成為中美關係的主流」。

中方40年來在與美方打交道過程中，也積累了豐富的經驗」。社論說，「中國開啟改革開放事業與中美建交是同步進行的，發展對美建設性合作關係服務於改革開放大局，改革開放也為中美關係的發展提供了巨大動力和空間」。

社論表示，「中美40年前建交的抉擇是正確的；40年後的今天，中美關係再次面臨何去何從的歷史抉擇」，美國在看待中國高速發展時，有人信奉「國強必霸」的歷史邏輯、有人擔憂崛起大國與守成大國的「修昔底德陷阱」、有人主張對華遏制「時不我待」，更有些人看到中國堅持自己的發展道路和社會制度時，全盤否定對華「接觸」政策，主張「中美脫鉤」，試圖挑起對華「新冷戰」。

然而世界大勢終究是不可阻擋的，中美關係發展的自身邏輯也不是可以輕易扭曲的」。社論提到，中美關係已經演變成為世界上最重要的雙邊關係，「展望未來40年，中美關係發展的好壞攸關兩國的國運，事關世界和亞太地區的和平穩定繁榮」，「唯有秉承不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的理念」，繼續推動中美關係向前發展，「才能無愧于中美兩國40年前的戰略選擇，才能把一個更加美好的中美關係留給子孫後代」。

▼中美關係。（圖／路透社）

▲▼中美關係。（圖／路透社）

在經濟貿易領域，社論認為，「兩國應堅持互利共贏，確保良性競爭，摒棄你輸我贏的零和博弈」；在社會文化層面，「雙方應堅持包容互鑑，增進交流合作，避免將發展道路、政治制度差異上升到你死我活的前途之爭」；在戰略安全領域，「中美應堅持合作安全，確保共同安全，而非單方面的所謂『絕對安全』，特別要防止滑向全面對抗」；在全球治理層面，「兩國應盡可能做到共商共建共享，發揮各自比較優勢，提供更多更好的國際公共產品，避免相互拆台，互挖牆腳」。

最後社論主張，「中美關係40年的跌宕起伏一再提醒我們，形勢越是複雜，頭腦越要清醒；矛盾越是多發，戰略上越要保持定力」，著眼未來，中國要矢志不渝地夯實自身發展的根基，積極拓展國際發展空間和戰略迴旋餘地，「同時積極推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，為中美關係在下一個40年的發展營造良好的基礎和氛圍」。因為中美關係的發展從來都不是一帆風順，今後也難免遭遇風暴。

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關鍵字：中美關係,習近平,川普,鄧小平,卡特,人民日報海外版望海樓

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