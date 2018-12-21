特派現場／慶祝改革開放40周年　「習元素」獨領風騷

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

北京展出的「偉大的變革──慶祝改革開放40周年大型展覽」，中共總書記習近平搶盡鋒頭，在歷任領導人事蹟介紹中占比最多，突出中共18大以來的反腐政績。細看今年大陸官方念改革開放的動作，「習元素」可說是獨領風騷。

展區設置的歷任領導人事蹟看板，習近平就佔了三分之二，鄧小平、、江澤民、胡錦濤等前任中共領導人加起來僅佔三分之一。

▲今年兩會通過的修憲案。（圖／記者蔡浩祥攝）

其實，早在展覽開幕式，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧發表講話時，除強調要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍。

值得關注的是，王滬寧的講話，通篇未提及改革開放發起人鄧小平。不過，18日舉辦的慶祝改革開放40周年大會上，習近平發表重要講話時，多次提到鄧小平及向歷任領導人致敬。

習近平上任迄今，最讓大陸民眾稱讚的，就是鐵腕打貪反腐。習近平展區上，除內政、外交工作，以9名因重大貪腐案件落馬高官的庭審畫面組成照片牆，最為醒目。

▲大陸前領導人鄧小平展區。（圖／記者蔡浩祥攝）

這當中，包括18大以前被審判的陳希同、成克傑、陳良宇，和18大以來受審的周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計畫。

此外，現場還以餅狀圖呈現，18大後批准立案審查的省軍級以上黨員幹部及其他中管幹部人數，總共440人，其中包括18屆中央委員、候補委員43人、中紀委9人，許多高官的懺悔書，更是首次曝光。

不難發現，1978年改革開放迄今，習近平坦言，「改革開放未來必定會面臨風險挑戰，甚至會遇到驚濤駭浪」。面對緊接而來的挑戰，尤其中美貿易戰引發的一系列內外挑戰，考驗著習近平的政治智慧。