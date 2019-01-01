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從毛澤東到習近平　歷屆《告台灣同胞書》表述意涵為何？

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▲《告台灣同胞書》從毛澤東時代，到習近平主政，共發表五次。（圖／鳳凰網、新華社）

▲《告台灣同胞書》從毛澤東時代，到習近平主政，共發表五次。（圖／鳳凰網、新華社）

記者蔡浩祥／北京報導

時逢《告台灣同胞書》40周年，自1950年首次發表以來，從毛澤東到習近平時代，中共中央總共發表五次。然而，細看這五次告台灣同胞書內容，亦可看出當時兩岸關係，以至於冷戰時期以來，國際情勢的演變

《告台灣同胞書》首發，是在1950年2月28日，由台灣民主自治同盟發表，提出要完成解放台灣任務。

1958年10月6日，也就是「八二三砲戰」翌日，時任中共領導人毛澤東以國防部長彭德懷名義，發出《中華人共和國國防部告台灣同胞書》，要求中華民國共同對付以美國為首的帝國主義，指「八二三砲戰」是懲罰性質，與停止砲擊金門七天。

▲12月26日是中共前領導人毛澤東冥誕。（圖／達志影像／美聯社）

▲天安門廣場上的毛澤東像。（圖／達志影像／美聯社）

1954年，台美簽署《中美共同防禦條約》，北京不斷試探美國在兩岸關係的戰略意圖和底線。換言之，在毛澤東當時的盤算，唯有以「民族大義」拉住國民黨領導人蔣介石，才能維繫所謂的「一個中國」。這在當時冷戰時期，可說是種零和對抗的延伸。

第三次發表《告台灣同胞書》，則是在1958年10月25日，即《中華人民共和國國防部再告台灣同胞書》，其內容是向台灣提出要求團結一致，與美國結盟是沒有出路，應團結一致對外；第四次則是同年11月1日，即《中華人民共和國國防部三告台灣同胞書》，但在當時並無公開發表。

1988年解放軍正式恢復軍銜制，鄧小平接見被授予上將軍銜的高級將領。（圖／翻攝自新浪軍事）　

▲時任中共領導人鄧小平。（圖／翻攝自新浪軍事）

直至1979年1月1日，時任中共領導人鄧小平以人大委員長葉劍英名義所發的《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》，其論述被視為兩岸關係走向新階段，當時大陸正迎來改革開放，中共對台方針也需大幅調整。

首先，《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》相較前面幾次發表皆以較具針對性的「國防部長」職銜公告，以「人大常委會」則呈現了更多的政治與統戰意義。

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／新浪微博）

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／新浪微博）

其次，以論述層面觀之，「每逢佳節倍思親」與「民族利益」作為號召，結束兩岸軍事對峙、開放三通與擴大兩岸交流，無疑是向台灣釋出善意；「寄希望於台灣人民，同時也寄希望於台灣當局」的主要兩條軸線儼然成形。

繼江澤民在題為《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的講話提出「江八點」。身為鄧小平改革開放與對台政策的執行者的胡錦濤，則以「攜手推動兩岸關係和平發展，同心實現中華民族偉大復興」為名，透過座談會的形式紀念「告台灣同胞書發表30年」。

▲▼ 白宮搞烏龍，讓胡錦濤、習近平變成「中華民國總統」。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共前領導人胡錦濤以「胡六點」內容作為概括，加上任內通過《反分裂法》遏制台獨。（圖／達志影像／美聯社）

2005年，大陸通過《反分裂國家法》，時逢民進黨第一次執政，胡錦濤以「胡六點」內容作為概括，戰略上改變了「促統」與「反獨」的順序，兩岸關係也在簽署各項協議中達到高峰。

《告台灣同胞書》迎來40周年，在2018年九合一地方選戰民進黨慘敗的背景下，習近平在慶祝改革開放40周年的論述已看出端倪，加上北京對台有著更多籌碼、資源，更為自信的表述，相信是不太意外。

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關鍵字：告台灣同胞書,毛澤東,鄧小平,江澤民,胡錦濤,習近平

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