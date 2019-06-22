料理鼠王？熟女到雞翅餐廳用膳 巨鼠凌空掉到菜單上！

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周四(20日)當天下午，42歲、本身是自然課老師的愛莉莎․諾曼(Alisha Norman)走進洛杉磯的「布法羅雞翅餐廳」(Buffalo Wild Wings)用餐。

▲一隻巨鼠突然從餐廳天花板上「咚」的一聲掉下來，剛巧摔在諾曼的菜單上！(圖／翻攝自臉書@Alisha Norman)

正當她一邊在看電視上的世界盃女足賽轉播、一邊在想該點什麼餐時，一隻巨鼠突然從餐廳的天花板「咚」的一聲掉下來，剛巧就摔在在她的菜單上！把她嚇得魂飛魄散。

從德州休士頓到洛城度假的諾曼說，巨鼠剛掉下來時，還是活的，後來才暈死過去。她把老鼠的照片PO在臉書上說：「當一隻老鼠從天花板掉到你的餐桌上時，你該怎麼辦呢？這裡真的是洛杉磯嗎？我只想好好好用餐、好好看一場足球比賽。」

餐廳的經理告訴她說，這都是餐廳最近在裝修惹的禍。諾曼訴NBC新聞網說：「我知道那隻老鼠一定傷得不輕，從好幾呎高掉下來，就像被一輛大卡車撞到一樣。」

事件發生後，她向餐廳的工作人員求助。她說：「一名經理手裡拿著兩個盤子走過來，然後就把老鼠撿起來，扔進一個袋子裡。好可怕，也好噁心。」諾曼女士說，這家連鎖餐廳為了彌補她的「心理創傷」，免費招待她吃了一頓。

當諾曼把照片和故事PO到臉書後，獲得大批震驚網友的熱烈迴響。一名網友問她說：「你當時為什麼不馬上離開這家餐廳呢？」諾曼回答得很妙：「嗯...我是個自然老師，更可怕的東西我都見過。」

▲諾曼說，她是一名自然老師，更可怕的東西都見過。(圖／翻攝自臉書@Alisha Norman)