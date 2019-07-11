民進黨議員陳科名收賄1717萬仍否認到底！共犯求緩刑　供出一切罪證

▲陳科名捲入貪汙案，雖然他否認收賄，還是被收押禁見，且被檢察官提起公訴。（圖／翻攝自Facebook／陳科名）

突發中心／綜合報導

民進黨新北市議員陳科名被指控收受建商賄賂，違反貪汙治罪條例。新北地檢署日前指揮台北市調處兵分多路搜索，一共帶回24人（被告、證人）訊問，並對包含陳在內共5名被告羈押禁見；據了解，陳科名收受440萬元賄款，加上其餘自工程價款取回的不正利益共計1千7百多萬，檢方依法提起公訴。

新北地檢署懷疑，有建商為了加快取得建照的速度，透過民代居間向新北市政府官員遊說，疑似有行賄、收賄等行為，13日指揮調查局台北市調處人員，分別前往搜索涉案人員以及公司。

起訴指出，製造公司的蔡怡辰於2012年間邀陳科名入股，雙方協議，只要陳利用議員身分談定建商發包工程給蔡的公司，土方清運工程，每立方米可拿20至50元，玄關門工程可拿工程總價的3%。

2013年至2017年間，7家建商與營造商請陳科名幫忙加速建照核發，陳遂向核發建照的工務局施壓，要求公文跑快一點，否則將刪減單位預算！後來陳再要求建商將土方清運等工程交由蔡男公司承包，並以此方式索取「服務代價」獲利1277萬2700元，另還向部分索賄440萬元。

檢方本月11日依刑事訴訟法第251條第1項對陳、蔡兩人提起公訴，並沒收陳的不法所得，至於蔡的部分，因其認罪且有悔意，又供出重事證及其他共犯，建請法院依證人保護法予以緩刑。而其他涉案業者及建商則另案偵辦。

據了解，民進黨籍的陳科名是新莊、五股區及泰山等地的重量級議員，先當選台北縣的末代議員，再三連霸當選新北市議員。