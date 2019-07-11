3童痛哭引ETtoday網友捐爆愛心帳戶！東森爸爸王令麟籲送愛全台　帶頭捐教育專款

▲臺北市萬華區西園國小感謝台灣各界人士慷慨解囊。（圖／記者林璟倩攝）

記者林璟倩／台北報導

網路力量大，台灣最美的風景真的是人！6月初ETtoday新聞雲一則 夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷 3幼子趴母屍旁痛哭 報導，不只網友愛心爆棚湧入大量捐款，連「東森爸爸」王令麟也為之動容，立刻透過東森慈善基金會發放急難救助金最高額度10萬元。因募款金額已於1週內火速達標，臺北市立西園國小家長會急喊卡，希望外界停止針對該案帳戶捐款，將愛心轉予更需要的家庭。

▲白色自小客車頭全毀，足見撞擊力道相當強大。（圖／記者莊智勝翻攝）

東森慈善基金會今(7/11)拜訪西園國小，親送總裁王令麟愛心捐款之餘，也透過西園國小輔導室得知，先前熱心民眾大量湧入校園捐款，在短短1週內即達成募款目標，讓校方及家屬皆非常感動，也驚訝網友送愛不落人後的善心與熱情。訪談中，輔導室轉達家長會非常感謝台灣各界人士的慷慨解囊， 募款活動已在7/8正式截止，由於目前湧入過多捐款，帳戶已暫時凍結，希望民眾勿再轉傳募款訊息，讓孩子們回歸正常生活 、安心長大，日後會盡快將款項交付信託，使用在孩子成長之路及父親醫療照護上。

捐款最新訊息請見臺北市立西園國小家長會公告：http://163.21.205.24/eweb/index.php?home=0068

西園國小輔導室進一步指出，已在第一時間透過3位孩子的導師啟動關懷機制，目前隨著暑期輔導開課，孩子們也都已正常返回學校上課，日後也將定期安排輔導老師積極協助。據了解，孩子的爺爺奶奶雖然年長但仍勇健，目前照顧孩子生活方面應無太大問題，而父親也從加護病房移轉至普通病房繼續接受醫療照護。惟希望民眾莫過度表達關心，以免再度觸動孩子們的心靈，讓時間自然沉澱、療癒傷痛。

此次 東森慈善基金會的捐款將透過校方代表收受，並存入「台北市萬華區西園國民小學教育儲蓄專戶」專款專用協助3位學童教育開銷 ，若在國小階段未用完，未來可移轉至國中繼續使用。西園國小輔導室更表示，教育儲蓄戶是透過教育部成立及管轄，各縣市學校都有提供這樣的協助，建議民眾的善心可以轉至其他學校，幫助其他也有需要幫助的孩子。

東森慈善基金會也表示，由「東森爸爸」王令麟為關懷學童發起的「愛的早餐」服務已有12年之久，每年協助數以千計的偏鄉孩子們解決晨間營養均衡的需求，若未來這3位小朋友受限於教育專款發放問題，在飲食方面有需求，也可以申請愛的早餐經費。

▲家中經濟困難獨自北上半工半讀的古佩蓁因火災，租住處、家當全毀，東森慈善基金會董事長王令麟特別提撥急難救助金慰問。（圖／記者徐文彬攝）

長期致力於公益送愛的王令麟，去年也曾協助一位曾在東森集團打工的女幼師因租屋處火災家當全毀，發放急難救助金最高額度10萬元（相關報導請點此），此次有感於ETtoday新聞雲網友的熱心響應，認為身為集團大家長更要拋磚引玉，希望帶領網友持續關注社會議題，不吝伸出援手，幫助全台任何可能需要幫助的對象。





▲東森慈善基金會董事長王令麟長期關懷原住民及偏鄉學童需求，連續17年送愛到部落。圖為2013年走訪屏東三地門。（圖／ETtoday資料照）



▲東森慈善基金會連續11年提供愛的早餐經費照顧學童健康，董事長王令麟也經常親自走訪偏鄉學校送愛。圖為2017年走訪台東竹湖國小。（圖／ETtoday資料照）

東森爸爸王令麟長期關懷原住民、偏鄉學童及社會弱勢議題，不僅發起送愛到部落，為原住民及偏鄉送物資已有18年之久，並提供偏鄉學童愛的早餐經費連續12年不曾間斷，近幾年也經常透過東森經營網路媒體的力量，邀請網友募集冬衣、球鞋等物資幫助學童，更積極在東森購物發起愛心代銷，分文不取為農民賣柑橘、鳳梨等，解決產銷過剩的問題，讓農民辛苦地耕作也能獲得合理的報酬及籌措偏鄉學童課輔經費，在在表現對台灣土地的深厚情感，善盡企業社會責任，親力親為傳遞關懷與溫暖，送愛到全台每一個角落。