玩冰島狂吃吐司、冷凍食品！他問「長期旅外台人是否崩潰」　網戳2盲點

▲許多人會到冰島追極光。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／綜合報導

不管是在國外留學或是工作，相信許多遊子一開始都會很想念台灣熱呼呼的美食。一名網友日前去了一趟冰島，吃的東西大多都是吐司、乾糧類冷冷的食物，讓他難以想像長期旅居國外的人會有多崩潰，引發網友們熱議。

有網友在PTT上發了一篇題為「覺得在國外的食物會讓台灣人崩潰」的文，他表示自己日前和朋友到冰島旅遊，為了省錢忍痛放棄到餐廳吃大餐，大多時間都是到當地的超市找東西果腹。不過幾餐吃下來他發現，他們吃的不外乎就是吐司三明治，或是冷凍食品和乾糧類食物，讓平時常吃熱食的台灣人不是很習慣，因此好奇長期旅居國外的人會不會很崩潰。

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▲冰島美景令人驚豔，食物卻讓很多台灣人不習慣。（圖／達志影像／美聯社）

貼文一出，許多海外游子都超有同感，表示很想念台灣的各式美食，「我現在在國外生活了一兩個月我真的吃到很想哭」、「冰島真的沒什麼好吃的，去那邊食欲整個降低」、「我上個月去冰島，每天都吃加油站的速食」、「台灣是便利很多」。

不過也有人點出2點，認為是他們沒預算、沒廚藝才會這樣覺得，「我去冰島12天，我老婆只靠小豬超市就生一堆好料給我們同行的人吃」、「其實是你們沒錢去吃」、「冰島要吃海鮮吧」、「自己會煮應該就還好吧」。

然而，也有過來人抱屈表示，冰島物價高昂，路邊普通的漢堡餐就要8百塊台幣左右，CP值很低，更不用說其他更好的餐廳，相較之下還是覺得台灣隨便一家小吃就很美味了。

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