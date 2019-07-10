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工會認錯了：會約束空服員放下罷工情緒　長榮吃「圓滿飯」迎組員回家

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▲▼桃職工會出面說明郭芷嫣事件。（圖／記者季相儒攝）

▲桃空職工針對郭芷嫣失言事件出面致歉查證不周，強調未來會約束會員言行，共同努力修補勞資關係。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會針對郭芷嫣失言事件，10名幹部們上午召開記者會鞠躬道歉，認了第一時間未盡完善調查責任，以致查證不周、說明有所不清，並強調會呼籲會員放下罷工情緒，回到工作崗位好好上班，共同努力修復勞資關係。長榮航空10日也陸續安排組員與董事長、總經理展開內部溝通會議，加強交流，有員工則透露今天公司員工餐改吃「圓滿飯」，要歡迎組員回家。

▲▼桃職工會出面說明郭芷嫣事件。（圖／記者季相儒攝）

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▲空服員工會出面說明郭芷嫣頭像遭冒用疑雲，認了第一時間未查證清楚就對外受訪，並對此致歉。（圖／記者季相儒攝）

桃空職工幹部群包含理事李瀅、理事曲佳雲、理事段嘉蕙、理事趙婕歡、理事林昱嘉、監事胡曉萱、監事林銥覲、會員代表王美心、會員代表黃蔓鈴、副秘書長周聖凱等人，上午一同出面針對郭芷嫣失言風波以及第一時間未清楚查證就稱帳號被冒用一事鞠躬致歉。

桃空職工會員代表王美心表示，當時工會選擇緊急接受聯訪，主要是因為不希望社會大眾誤以為霸凌是工會決議的方針，才特地澄清郭芷嫣的發言並不代表他本人有霸凌意圖，但並未盡完善調查責任，導致查證不周，對此工會予以致歉。

▲長榮空服員罷工，工會幹部郭芷嫣。（圖／記者林敬旻攝）

▲工會幹部郭芷嫣在LINE群組放話霸凌、加料截圖外流，讓罷工事件持續延燒，工會表示，會尊重後續調查結果。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

工會理事曲佳雲強調，罷工期間，長榮員工間都有很多立場，但希望罷工結束後，大家可以展開新的勞資關係，一起愉快開心上班，並在工作崗位上負責任，一起修補勞勞之間的關係。她說，郭芷嫣的言論確實有不當之處，工會會提醒會員們要有禮貌、並理性的發言，也呼籲公司不要過度放大對話，工會會尊重公司內部調查及司法調查結果，一起維持和平義務。

曲佳雲說，工會向社會大眾承諾，會朝愛、包容、溝通跟尊重的四大原則修補勞勞關係，也會以此約束工會成員。她表示，工會存在的意義是增進勞工福利，並跟公司共榮共存，公司獲利員工才會有好的福利，會約束會員回到工作崗位上，不做任何霸凌他人以及有可能違法、觸法的事情 ，強調呼籲所有空服員在飛行過程中，不要帶有任何情緒影響到旅客權益。

▲▼桃職工會出面說明郭芷嫣事件,桃職工會理事曲佳雲。（圖／記者季相儒攝）

▲針對加料說引發乘客恐慌，曲佳雲強調，人心沒有那麼壞，會呼籲組員放下罷工情緒，在工作崗位上負責任上班。（圖／記者季相儒攝）

針對加料說引發乘客恐慌，曲佳芸重申，工會立場也很重視飛安，絕對會嚴守飛安原則，加料說是比較情緒性的聊天發言，相信工作上沒人會輕易把自己置身違法狀況，人心也沒那麼壞，希望大家能寬容看待失言風波。

▲▼長榮航空10日員工餐菜色。（圖／讀者提供）

▲長榮員工透露，10日員工餐菜色名稱特別加上圓滿字詞，認為公司以此歡迎組員回家。（圖／讀者提供）

空服員罷工10日正式落幕，組員陸續重回工作崗位，長榮航空今起也陸續安排組員分批與總經理、董事長等高階主管進行內部溝通會議，加強交流。有長榮員工透露，今日中午的員工餐的主餐為「麵麵圓滿蹄」、「圓圓滿滿烤五穀鮮蔬萵苣飯」，認為公司有刻意改名字，要歡迎組員回家。

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