長榮空服員10日終於歸隊上班了　分批見董、總座「修復關係」

▲長榮空服員10日歸隊上班，公司陸續分批安排組員跟董事長、總經理見面。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工10日正式落幕，空服員陸續歸隊上班，為促進修復勞資關係，長榮航空陸續安排空服員分批跟董事長林寶水、總經理孫嘉明展開「內部溝通會議」，加強互動交流。桃園市空服員職業工會上午也在記者會中強調，會約束會員回到工作崗位上，不做任何霸凌他人以及有可能違法、觸法的事情，共同維持和平義務。

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▲▼長榮航空安排空服組員，分批與董事長林寶水、總經理孫嘉明見面交流，加強修復關係。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

空服員罷工10日正式落幕，組員陸續重回工作崗位，長榮航空今起也陸續安排組員分批與總經理、董事長等高階主管進行內部溝通會議，加強雙方交流。

▲桃空職工會出面針對幹部郭芷嫣失言事件致歉，強調會約束會員言行。（圖／記者季相儒攝）

對此，桃園市空服員職業工會理事李瀅表示，空服員有收到簡訊通知，董事長會舉辦雙向溝通見面會，她說，這場會議對公司及工會來講都是一個機會，希望長榮未來能真正傾聽員工聲音。

▲工會理事曲佳雲說，樂見公司建立溝通互動平台，希望勞資能把關係修復到最好。（圖／記者季相儒攝）

工會理事曲佳雲則說，工會存在的意義是增進勞工福利，並跟公司共榮共存，公司獲利員工才會有好的福利，樂見公司建立溝通互動平台。她也強調，工會絕不是愛引戰或好戰，這次罷工造成公司跟工會都有損傷，並非工會樂見，希望未來大家能把關係修復到最好，不過這並不代表工會會在爭取勞權上有所退縮。

根據先前公布資訊，長榮航空目前航班砍班到7月19日，在組員歸隊後，台灣出發航班於7月20日起恢復正常營運，8月會視組員調度及旅客需求做部份航班調整。