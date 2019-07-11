台大山地農場侵害原住民土地⋯年賺上千萬　監委糾正行政院

▲監委瓦歷斯．貝林、高涌誠調查「台大山地農場涉侵犯原住民族土地權利案」。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

監察委員瓦歷斯．貝林、高涌誠調查「台大山地農場涉侵犯原住民族土地權利案」，台灣大學在58年申請撥用約一千多公頃土地，但原住民主張，是日時期的「高砂保留地」，內政部及行政院草率同意將土地撥交該校使用；已嚴重侵犯原住民族土地權利，監察院糾正行政院、原住民族委員會、內政部及國立台灣大學。



瓦歷斯．貝林指出，日本政府於1930年霧社事件後，1937年以教學研究與試驗名義，將位處霧社事件發生地域及鄰近地區原屬「能高郡番界地」之「高砂族保留地」，即現今南投縣仁愛鄉臺大山地農場約1,092公頃土地，圈劃為「臺北帝國大學」山地農場。



瓦歷斯．貝林表示，日治時期之「臺北帝國大學」多未有實質使用，部分土地亦持續由當地原住民等民眾使用中；且台大於光復後對於原屬「臺北帝國大學」之上開「大學山地農場」土地，未獲准留用而不具管理使用權，不過，原臺灣省政府民政廳於47年至55年辦理該省原住民保留地測量定界期間，而未依有關法令規定，將上開農場土地納入測量，致使當地原住民於後續飽受訟累，甚至有夫妻遭判刑，確有違失。



瓦歷斯．貝林提到，行政院及內政部忽視台大山地農場土地原屬日治時期「能高郡番界地」之「高砂族保留地」，理應優先歸由原住民族使用並登記為原住民保留地；未詳查台大於34年間成立後，已先於38年間自臺灣省政府撥交取得規模龐大之日治時期「東京帝國大學農學部附屬臺灣演習林」土地，而難認該校有再撥用本案農場土地之需求，卻仍於58年間同意臺灣大學無償撥用，取得該農場土地管理使用權，該農場土地撥用迄今之使用率亦僅約6.87％，明顯欠缺公地撥用之適法性與正當性，亦有疏失。



瓦歷斯．貝林認為，台大取得土地後，先於65年至85間將農場部分土地委外種菜收取利益，招致當地原住民質疑「寧將原住民土地交付漢人種菜收取利益，卻拒將土地返還原住民」；嗣又將農場部分土地用以培育菜苗對外銷售，每年賺取上千萬元收入，更於106年間發生育苗失誤而賠償1,484萬餘元巨款之疏失，有違該校山地農場設立宗旨，違失之咎甚明。