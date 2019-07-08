台大「夏季學院」推29門跨校課程　吸1500名學生搶修

▲台灣大學聯合全國64所大專院校辦理「全國夏季學院計畫」。（圖／台大夏季學院提供）

記者許展溢／台北報導

台灣大學聯合全國64所大專院校辦理「全國夏季學院計畫」，今（8日）舉辦全國夏季學院始業式宣布，今年共開設29門跨校通識課程，超過1500名學生報名。台大教務長丁詩同表示， 此計畫讓台灣學生暑假不用花高額學費出國，也能修到國際知名的好課。

夏季學院原為邁頂計畫的項目，在2010年首推，2014年起擴大為全國性計畫，邁入第10年之際，今年首度由台大獨立辦理，計畫將深化內涵，邀請專業課程加入，也擴大合作範圍，對內強化大學與高中的鏈結，對外拓展台灣高教的國際影響力。

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丁詩同表示，邁頂計畫之後，台灣高教的下一步，是面對競爭激烈的全球高教環境，與國內教育政策的變革，台灣的大學院校必須能夠同舟共濟。夏季學院提到，對大學而言，各校特色能夠獨立發展又共榮於全國夏季學院計畫；對學生來說，善用暑期進修跨出日常學習圈並拿到通識學分；而教師更能透過跨校交流及嶄新的課堂經營模式，進一步提升教學品質並落實教學創新。

▲全國夏季學院計畫開設29門跨校暑期通識課程，吸引不少學生搶修。（圖／台大夏季學院提供）

全國夏季學院計畫聯合全國64所大專院校辦理，開設29門跨校暑期通識課程，除相互認抵學分，更藉由精選、整合和分享各校特色課程，今年吸引超過1500名學生選課。丁詩同表示，大學的通識課程原本就在校園中扮演這樣的角色，協助學生接觸不同領域、進行廣博的探索學習，如今夏季學院也向準大生招生，讓通識課發揮更大影響力、銜接高教與國教，並協助高中生提前探索與規劃學涯。

丁詩同指出，夏季學院將支持國內大專院校針對自身專業強向開出英語授課課程，吸引海外學生利用暑假到台灣進修；並且邀請國外優秀教師在台灣開課，讓台灣學生暑假不花高額學費出國，也能修到國際知名的好課。