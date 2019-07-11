景區獨遊…英國海歸萌妹遭「猥褻凌虐＋推下懸崖」慘死　恐怖男：找個人陪葬

▲23歲大眼萌妹遊西湖被殺。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

剛從英國留學回來沒多久的23歲大眼萌妹譚余敏此前在杭州市靈隱景區失蹤，2天後在山頂懸崖落坡處被發現，死前遭遇了殘酷的淩虐，腹部被狠刺多刀後推下山崖，死後還慘被猥褻，死狀相當慘烈。24歲男嫌被逮捕後供述，「自己厭世，想自殺所以找個陪葬的。」

擁有一頭漂亮捲髮的浙江大學畢業女生譚余敏去年11月13日忽然失聯， 根據監視器，最後消失在杭州市靈隱景區蓮花峰附近，遺體11月15日被發現，經警方認定是他殺。警方11月16日下午鎖定24歲的熊姓男子是嫌疑人（廣西人），17日在廣西省桂林市全州縣將他逮捕。杭州市人民檢察院11月28日依法以涉嫌故意殺人罪、強制猥褻罪，對熊男批准逮捕。

據被害人訴訟代理人浙江澤厚律師事務所柳斌律師透露，「根據警方查明的證據和檢察院的指控，熊某犯罪動機極端卑劣，手段極其殘忍，法庭上他辯護人對案件的基本事實與定性沒有異議。」

▲警方曾通宵搜尋譚余敏。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，熊男國中輟學後外出工作，迷戀網路賭博，欠下了一屁股債，然後產生厭世的念頭，從廣州來到杭州後，隨身帶了一把單刃刀。他來到蓮花峰後，看到了正在那裡獨自拍照遊玩的譚余敏，起了殺心。

當時，譚余敏腹部被刺了幾刀後，曾經苦苦哀求「放過自己」，但是還是被一步步往懸崖上拖，隨後被推下懸崖。令人發指的是，熊男在她跌下懸崖後，竟還進一步下崖對她進行猥褻。

譚余敏家屬放棄賠償，只強烈要求判熊男極刑。譚余敏媽媽說，「事發以來，不管白天黑夜，腦子裡都是鮮血淋漓的女兒和女兒對兇犯的哀求與絕望，所以強烈要求判處熊某死刑，不光是為了自己，也真心不希望自己的刻骨銘心的痛與恨發生在別的母親身上。」