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大陸「穩外貿」打組合拳　國務院：研究降低進口關稅

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▲▼李克強考察。（圖／翻攝自新華社）

▲大陸國務院總理李克強考察企業。（圖／翻攝自新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強10日主持常務會議，會中明確釋放進一步「穩外貿」訊息，強調將研究繼續降低進口關稅總水平，完善出口退稅政策等措施，擴大開放助力進而達到穩增長及穩就業的目標。此外，會議上還提及減稅降費的措施，規劃中央及地方國有企業、機構的10%股權充實社保基金。

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▲降低關稅水平有助於刺激市場。（圖／中新社）

《中新網》報導，前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，優化出口退稅政策有助於減輕企業負擔，使企業發揮自身競爭力，在國際上進行公平競爭。

楊德龍指出，官方提出的完善出口退稅政策並加快出口退稅進度，為降低企業整體通關成本，對於中小企業為主的民營企業帶是一大利多。據了解，大陸平均實施關稅約7.5%，如持續調降關稅，將有助於降低中小企業成本，提升消費者福利。

至於中小企業發展上面臨的融資困境，大陸官方此前已印發《關於促進中小企業健康發展的指導意見》，提出六大舉措為降低企業融資成本創造條件，並鼓勵金融機構擴大出口信用保險保單融資和出口退稅帳戶質押融資，滿足進出口企業金融服務需求。

據此，部分以往擔心出口風險而不敢涉足外貿領域的民營企業將更有信心。以此次會議提到的出口信用保險為例，透過為企業提供融資擔保及非融資擔保支援，提升企業信用等級，其將説明企業降低融資成本和經營風險，從而更好更穩地「走出去」。

▲▼美國正式宣布要啟動對大陸另外2000 億（出口）美國的產品加25%關稅。（圖／翻攝自人民日報海外版微信「俠客島」）

▲穩外貿、穩外資是穩就業的關鍵支撐力。（圖／翻攝自人民日報）

本次會議還提及「互聯網+加貿」的加工貿易公共服務平台概念，推動「放管服」改革，提供更多就業機會。復旦大學經濟學院教授、世界經濟研究所副所長沈國兵表示，穩外貿、穩外資是穩就業的關鍵支撐力，創造大量工作機會要靠經濟持續快速成長，這便需要各類型企業開展更多貿易、吸引更多外商直接投資。

隨著大陸經濟持續轉型升級，服務業已成為吸納就業主力軍。專家表示，大陸持續推動創新加工貿易發展，促進這類傳統產業向生產製造與服務貿易融合發展轉變，在鞏固製造優勢的同時，也將衍生出更多就業機會，成解決就業問題的關鍵舉措。

官方數據顯示，今年前5個月，大陸貨物貿易進出口總值12.1兆元人民幣（約56兆元新台幣），比去年同期增長4.1%。值得一提的是，民營企業已經成為外貿主力軍。前5月，民營企業出口增長14%，增速高於整體出口7.9個百分點，占比達到50.5%。

在此背景下，會議指出，落實穩外貿的要求，關鍵是要進一步擴大對外開放，更加注重以市場化改革和運用經濟手段增強企業內生動力。

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關鍵字：大陸國務院,李克強,貿易,關稅,特派現場

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