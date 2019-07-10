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小米240億新總部啟用　雷軍：奮鬥九年多，終於買房了！

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▲雷軍在微博上發文宣佈北漂9年的小米終於有了自己的家。（圖／翻攝大陸網站）

▲雷軍在微博上發文宣佈北漂9年的小米終於有了自己的家。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

小米創始人、董事長兼CEO雷軍10日在微博上發文表示，「北漂，奮鬥九年多，終於買房了！小米科技園，8棟樓，34萬平方米，52億（人民幣，約240億元新台幣）造價！」宣示小米集團將不在流浪，陸續搬入新總部「小米科技園」。

▲小米位於北京的新總部「小米科技園」正式啟用。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲小米位於北京的新總部「小米科技園」正式啟用。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，在小米公司上市一周年之際，位於北京的新總部「小米科技園」舉行了開園儀式，雷軍在微博上表示，「小米的新家，小米科技園終於落成了！馬上開始搬家，預計9月底搬完。」

小米科技園自2015年動工，當時雷軍曾提到，小米在北京創業五年，像北漂，首先是銀谷大廈，接著是卷石大廈、宏源大廈，再搬到五彩城大廈，又租了五彩城周圍四棟樓，幾乎一年搬一次！「在北京，終於會有一個自己的家。」

據北京經信局2015年發佈的消息，小米移動互聯網科技園規劃建築面積約22萬平米，以滿足高新技術企業科技研發及配套需求，包括研發中心、會議室、展示廳、報告室、圖書室、多功能廳、員工休息室、洽淡室、員工餐廳、地下車庫、設備用房等。

▲小米科技園夜景。（圖／翻攝大陸網站）

▲小米科技園夜景。（圖／翻攝大陸網站）

紅米Redmi品牌總經理盧偉兵9日凌晨率先在微博上傳新總部夜景照，橘色的小米logo分常明顯，落地窗襯著五顏六色的燈光，使整棟大樓充滿科技感。

小米科技園距百度、網易、新浪、聯想等網路科技業聚集的後廠村，直線距離僅4公里，不僅臨近地鐵西二旗站，周邊的居住、商業配套環境都較後廠村健全。

小米內部員工透露，小米科技園的新辦公大樓包括小米科技有限責任公司研發辦公樓、北京小米移動軟體有限公司研發辦公樓等，可容納1.6萬個工位。
 

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關鍵字：小米,雷軍,小米總部,小米科技園,特派現場

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