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她才3歲…睡覺時警察突然「衝進家開槍」　菲律賓緝毒戰最年輕死者

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▲▼菲律賓緝毒戰爭中已知最年輕遇難者，3歲女童米卡被警方擊斃。（圖／路透）

▲米卡的遺體被放置在白色棺木內。菲律賓警方已經逮捕了米卡的父親雷納托，指控他非法持械並把女兒當作肉盾。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂為了實現競選時「強勢掃毒」的承諾，過去3年來已經有超過6600人死於這場「掃毒戰」之中。黎薩省一名年僅3歲的女童米卡（Myca Ulpina），6月29日在一場掃毒行動中喪命，是菲律賓毒品戰中最年輕的遇難者。

根據路透社報導，警方對外宣稱，是米卡的父親雷納托（Renato）持械拒捕，還把小孩當「人肉盾牌」，才會發生悲劇，且在掃毒行動難免會出現這種「附帶傷害」。

米卡的母親則指控，根本沒有人把小孩當盾牌，事發時她們一家人都在睡覺，警方卻在沒有搜索令的情況下強行闖入房屋，而其中一顆流彈正好擊中無辜的米卡，奪走她性命。她難過地說，「我的女兒才不是什麼附帶損害。」

報導指出，菲律賓政府主導的掃毒行動太血腥，執法過程也不透明，因此確切死亡人數幾乎已經無法追查。菲律賓部分異議人士指出，警方僅依據一份草率的「觀察名單」，就隨意辨認「疑似」吸毒或販毒者，接著透過釣魚行動處決他們。

在米卡的喪禮上，神父比亞努維瓦（Flavie Villanueva）表示，「我已經算出不來為多少緝毒戰死者主持過彌撒，但我發現一件事，那就是從來沒有人反抗過。」亞努維瓦說，「對不起，米卡，我沒辦法保護你…抱歉，你出生在一個殺戮猖獗，把窮人當成目標的年代。很遺憾，他們說你是附帶損害。」

聯合國人權理事會本周預計通過一項表決，要求聯合國出面調查菲律賓的緝毒戰爭。曾經也有毒癮的比亞努維瓦對此表示支持，因為他認為杜特蒂和警察表現得像「自己就是上帝」，才會導致類似悲劇層出不窮。

▼2名男孩站在靈車後方，哀悼米卡之死。（圖／路透）

▲▼菲律賓緝毒戰爭中已知最年輕遇難者，3歲女童米卡被警方擊斃。（圖／路透）

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關鍵字：菲律賓,毒品戰爭,緝毒戰,毒梟,Myca Ulpina,東南亞要聞

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