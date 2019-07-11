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美股收紅！聯準會透露「10年來首降息」有望　那斯達克創新高

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲聯準會透露可能降息，那斯達克指數創收盤新高。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦準備理事會主席鮑爾今天在國會作證時暗示「7月可能降息」，激勵美股走高，三大指數都收紅，那斯達克指數(NASDAQ)更創收盤歷史新高。

鮑爾（Jerome Powell）上午赴聯邦眾議院金融服務委員會作證，預先擬好的證詞在美股開盤前公布。鮑爾發言基調偏鴿派（主張寬鬆貨幣政策），一掃近期經濟數據改善恐減低降息必要性的疑慮，帶動大盤開高走高。

鮑爾指出，經濟前景近幾週並未改善，貿易緊張產生不確定性、全球經濟勁道令人憂心，持續壓抑美國經濟前景。他重申，聯邦準備理事會（Fed）將採取「適當行動」捍衛長達10年的經濟擴張，因應貿易糾紛與全球經濟走弱構成的威脅。

鮑爾的書面證詞公布後，三大指數勁揚，盤中都創歷史新高，標準普爾500指數(S&P 500)並首度突破3000點關卡，但最後漲勢縮減，僅那斯達克指數創下收盤新高紀錄，終場上漲60.80點，或0.75%，收在8202.53點。

道瓊工業指數漲76.71點，或0.29%，收在26860.20點；標準普爾500指數上漲13.44點，或0.45%，收在2993.07點。

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