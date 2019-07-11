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厭世職場婦女心酸片！身心不平衡是主因「十六茶廣告」引爆舒壓話題

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▲十六茶 。（圖／十六茶）

▲職業倦怠、身心疲憊的症狀大家都有過，長期累積無處宣洩，久而久之也會壓抑成不平衡。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

生活中心／台北報導

職業倦怠、身心疲憊的症狀大家都有過，長期累積無處宣洩，久而久之也會壓抑成不平衡。職業婦女經常在這種處境無限循環，上班被老闆、客戶傷害，下班回到家還要看到豬隊友把孩子搞得一團亂，生活裏的各種變調，品嚐起來真的很不是滋味！零咖啡因茶「十六茶」今年初舉辦十六字小說徵選，集結作品直逼宮鬥和鄉土劇情，以短短的十六個字抒發長長的深歎，吸引不少人妻上班族的民眾來投稿，其中由十六茶官方選出兩篇作品拍成品牌影片，造成廣大網友們的熱烈迴響。

職場上身心透支是常見的症狀！長大後發現工作壓力極大，想要重拾單純快樂的生活多麽困難，有些人更嚴重，幾乎天天帶著憤世忌俗的心進辦公室，彷彿所有的一切都與他有仇。影片中的職業婦女就遇到98％上班族會遇見的心碎理論，「客戶總喜歡在下班前，攔截你準時打卡。」果然是2019年最強悍的職場16字箴言，字字流露出的不平衡，不曉得說中多少網友的心聲啊！女主角忙忙碌碌過了一整天，終於要關上筆電，踏著輕盈愉快的步伐打卡下班，但人生哪有那麼順遂，難纏的老闆、客戶或者是豬隊友同事，總喜歡在關鍵時刻跳出來告訴你：「不准下班，我有問題！」讓既定的排程通通延後，養成凡事得以別人為優先的奴性。

▲十六茶。（圖／十六茶）

▲準備下班前一刻被客戶、老闆追殺是許多上班族的心酸。

請繼續往下閱讀...

好不容易熬到下班，辛勞的職業婦女回家還得照顧小孩，第二部影片表現的鮮血淋淋，「孩子哄睡爸的速度，從來不會讓媽失望。」網路流行一句話，照顧小兒子同時也得關照長子（老公），原本幻想回到家老公已經成功哄睡寶寶，帶著幸褔洋溢的微笑看著歸來的太太，給予溫暖疼愛的擁抱，但場景拉回現實，一切真的只是妄想。迎接你的卻是「寶寶哭鬧成一團！」旁邊的爸爸已經累攤，睡到不省人事。

寫實的部分不僅如此，「十六茶」今年初舉辦十六字小說徵選活動，激發廣大網友的創作魂，每篇短文創作堪稱文學寫實經典：「老公勤練惱人三項 - 看電視上網睡覺」、「老闆沒換人，卻每天用不同人格來上班」「交往時情話綿綿，結婚後只剩已讀不回」「客戶虐我千百遍，我待客戶如初戀」等，每篇都刻畫得令人感同身受。

▲十六茶 。（圖／十六茶）

▲疲累不堪回到家只希望先生、小孩可以給予溫暖擁抱，但拉回現實，回到家只有做不完的家事

其實，每當遇到這種情況，先冷靜下來深深呼吸，試著調整自己的狀態來適應環境變化！面對生活的各種為難，女主角雖然無奈，必要時刻也懂得放鬆片刻，喝瓶「十六茶」消消火平息心中陣陣無奈感，為了邀請大家享受更多的療癒感，替生活注入一點幽默，即日起至7月18日（四）模仿影片中的女主角，喝口茶將十六茶平衡在頭上的動作，只要拍照上傳至十六茶官方粉絲團活動指定貼文下方，十六茶官方粉絲團將在7月23日（二）公布5名得獎者，有機會獲得十六茶專屬好禮！

活動網址：https://www.facebook.com/tw16asahi/posts/434831467248141

▲十六茶 。（圖／十六茶）

「十六茶」在日本熱銷多年，嚴選十六種天然食材，薏仁、黑豆、決明子、玄米、紅棗、大麥、麥芽、昆布、玉蜀黍、桑葉、枇杷葉、發芽玄米、芭樂葉、粟米、黍米、香菇等素材調和出馥郁的香氣，更因為不含咖啡因、無糖特性，夜晚也能安心飲用，隨時隨地喝一瓶幫助人體補充水分及健康成分。「十六茶」散發天然香氣，穀物類食材營養豐富，入口後茶韻清爽有層次，守護現代人的身心平衡，用杯好茶做自己靈魂的清道夫。

用一杯茶換取自己心靈得到釋放的時刻吧！工作忙碌、帶小孩辛苦，生活中的雜事處理不完，懂得愛自己，每件事情學習量力而為，用「十六茶」修身養性，繼續在未來的日子克服挑戰，完成每個階段的夢想。

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關鍵字：十六茶,職業婦女

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