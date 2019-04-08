「十六茶」掀素人創作潮！上班族喝茶寫小說：順便練筆紓壓

▲現代人壓力大，心理鬱悶就買杯咖啡、茶飲創造小確幸，用來忘記生活的苦悶，十六茶先前發起16字小說徵文，吸引網友參加投稿，掀起素人創作風潮。（圖／取自十六茶粉絲團，下同）

生活中心／台北報導

台灣人愛喝手搖飲料，午後來一杯就非常療癒！五花八門的飲料雖然好喝，但日積月累的糖分也會影響體態健康，茶最厲害的地方是忠於「原味」堅持不加工，而茶韻富有層次的「十六茶」，精選薏仁、黑豆、玄米、紅棗等16種天然食材，煎焙法製程口感清爽，天氣慢慢變熱了，當作消暑飲料也十分解渴。除了帶來小確幸，十六茶日前舉辦16字小說徵文，吸引眾多網友投稿，大秀文筆風采，其中不乏搞笑詼諧的短文創作，知名作家宅女小紅也來參一咖。

現代人壓力大，心理鬱悶就買杯咖啡、茶飲創造小確幸，用來忘記生活的苦悶。上班族近年熱衷喝無糖茶，而「十六茶」嚴選薏仁、黑豆、決明子、玄米、紅棗、大麥、麥芽、昆布、玉蜀黍、桑葉、枇杷葉、發芽玄米、芭樂葉、粟米、黍米、香菇共16種天然食材，並依循各自特性，採用最合適的煎焙法製程，精細掌握火候，因此沖泡出來的茶香清雅怡人，輔助現代人整理思緒。

喝杯茶消火、喝杯茶忘憂！職場、家庭、婚姻關係裡再也憋不住，種種不平衡一觸即發，劇情宛如宮鬥戲碼一樣精彩，有苦有笑有荒謬。這種單調無聊的日子裡，瑣碎的小事累積滿載，除了反覆抱怨還有什麼辦法呢？十六茶舉辦16字小說徵文，幫助大家徹底解放，動動腦激發文采，把生活裏的喜怒哀樂通通寫出來，說出心中的不平衡！第一階段16位入選名單已經出爐，錯過第一波投稿的朋友還有機會，目前票選活動正在進行，快來選出最有共鳴的小說還能抽好禮！不管是八股、復古、還是潮到出水，笑點多到狂噴飯，網友直呼比看漫畫還爽，「太多不滿，喝茶還可順便練筆紓壓！」

「十六茶」投票抽好禮 ►►►





入選的16位名單，字字金言笑翻大票網友，出現不少搞笑短文，怨氣深不見底又帶點黑色幽默，「老闆沒換人卻每天用不同人格來上班」、「老闆不願將薪比薪還要員工將心比心」、「老闆加油 再找一碴 今天就湊滿十六碴」、「加班趕出提案後老闆說他要再想看看」，還有奴性堅強的上班族投訴文，「客戶虐我千百遍，我待客戶如初戀」、「客戶總喜歡在下班前攔截你準時打卡」、「當同事說明天見，我卻在公司趕急件」。

另外，大家都說老公不是神隊友就是豬隊友，二分法絕對沒有第三種，網友的投稿足以證實這是真理，「老公勤練惱人三項 - 看電視上網睡覺」、「穿了n次的裙，老公問這件新買的呀」、「孩子哄睡爸的速度，從來不會讓媽失望」、「到底要會幾種語言才能和老公溝通呢」、「老公為什麼就是記不住小孩是哪一班」；「穿了n次的裙，老公問這件新買的呀」、「星期一到星期日，全職媽媽好厭世」、「交往時情話綿綿結婚後只剩已讀不回」、「太白目害我情緒來 別問是不是那個來」；還有正處在減肥地獄的苦惱文，「體重計為什麼不顯示我想看到的數字」等。





▲十六茶舉辦的「不平衡の十六字小說募集活動」入選名單出爐，網友的創作文筆非常搞笑。

現在人忙碌越來越少閱讀和書寫，如果真的沒時間看書，沒事滑滑手機寫寫短篇小說，或許還能一夕爆紅成為網路作家。十六茶舉辦的「不平衡の十六字小說募集活動」日前號招全台民眾投稿用16字說出心裡的不平衡，並將從眾多投稿中選出適合拍成品牌年度影片的作品改編為腳本，因此吸引不少網友參加，這次的入選名單也見證台灣人的短文創作實力，生活中有太多過不去的事情嗎？與其抱怨生悶氣，不如放個空、喝杯茶消消火，提筆創作搞不好還能變成新銳作家呢！