母豬腹中藏怪毛蛋　驚見罕見藥材「豬砂」值900萬

▲豬的示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexel）

實習記者施怡妏／綜合外電報導

泰國喃奔府(Lam Phun) 澤洪縣一名養殖場老闆日前在屠宰一隻重達200公斤的母豬時，意外在豬的肚子中發現兩顆外形像蛋一般的怪異物，重約2公斤，放置太陽下還會飄散出草藥的味道，上網查詢後，發現原來是一種罕見的藥材「豬砂」，價值約台幣900萬元。

根據泰國媒體報導，養殖場老闆察隆薩(Chalongsak Wongsuwatta)與他的家人從事養豬、屠宰業超過10年以上，這座農場養了200多頭豬。本（7月）月7日工人在屠宰一頭養了7年多的母豬時，發現豬的腹中藏有2個蛋形般的怪異物，外表還有一層毛皮，其中一個長約20公分，重1.2公斤，另一塊長約10公分，重280公克，頓時驚嚇到所有人。

工人不知道是什麼東西，上網查後得知異物竟是價值近千萬台幣的「豬砂」，是一種稀有的藥材。老闆察隆薩開心表示，「這是我第一次見到豬砂，真的很幸運，如果有人想要買，只要價格合理，我願意轉賣出去。」察隆薩透露，這筆錢將拿來經營及拓展養殖場。

「豬砂」形成時間較長，而豬的養殖期又很短，很少能在豬體內發現此物。察隆薩說，這隻母豬已生產超過9次以上，產下多達120隻豬，是養殖場最高年齡的豬，且身體還非常健康沒有任何疾病。

據稱，豬砂最主要的藥理成分是膽紅素，藥用功效類似牛黃，主要用於清熱、解毒、化痰、定驚，對人體有鎮靜作用。