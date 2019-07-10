美客機「引擎風火輪狂轉」急迫降！碰一聲煙霧飄機艙　零件脫落嚇壞乘客

▲ 據悉，一般客機在只有一台引擎正常運轉的情況下，也能順利飛行降落，但此次零件脫落的畫面還是嚇壞不少人。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架客機8日起飛後，引擎出現技術問題，緊急迫降北卡羅萊納州，所幸無人傷 亡。如今，根據當時機上乘客的說法，當時聽到一聲巨大聲響後，煙霧就飄進機艙，且引擎內部出現明顯紅光。

CNN報導，該架載有148人的班機原定從喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）飛往馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore），但在起飛1小時後引擎出現問題，引擎出現火光、零件脫落，機長決定緊急降落北卡羅萊納州。根據乘客所拍下的影片顯示，當時引擎在高空飛行時，引擎的鼻錐（Nose Cone）脫落、不斷滾動。

機上乘客波爾曲（Avery Porch）提到，「聽到爆炸聲後，我們就看到煙霧飄進機艙，那時候我們真的嚇壞。在那之後，飛機開始減速，溫度開始升高，冷氣也停了。」波爾曲男友克魯格（Tyler Kreuger）則提到，儘管知道當時手機沒有訊號，但還是把手機拿出來，傳簡訊給他的母親，告訴她「我愛你」。

美國聯邦航空總署（FAA）發言人表示，該架達美航空編號1425班機最終平安降落羅利達拉姆國際機場（Raleigh-Durham International Airport），無人傷亡。