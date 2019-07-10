酒測值高達1.26！台中男酒駕「自撞轎車」　居民嚇傻：以為氣爆

▲監控畫面顯示男子駕駛車輛直接撞上了路旁停著的白色轎車。（圖／東森新聞，下同）

實習記者傅一珩／台中報導

台中大里8日晚上發生一起酒駕事故，一名男子駕車不斷向道路右側偏移，最後直接撞上停在路旁的轎車，車輛撞擊發出的巨響讓附近居民以為是發生了氣爆。隨後警方到場對男子進行酒測，發現他酒測值高達1.26mg/l，屬於明顯的酒駕行為。

根據警方提供的監控畫面顯示，男子駕駛的車輛在行駛時不斷偏離道路方向，在快要撞上路邊停著的一輛白色轎車時，也絲毫沒有要減速的意思，直接撞上了白車。撞擊力道之大甚至波及到停在白車前的一輛機車，機車直接被撞出去，倒在路旁。

▲居民把影片上傳至網路，引來民眾撻伐。

巨大的撞擊聲也驚動了附近住戶，民眾甚至以為是發生了氣爆，紛紛跑出來確認，才明白原來是有車禍發生。

警方表示，到達現場後男子蹲在路邊，員警隨即對其進行酒測檢查，發現酒測值高達1.26mg/l，超過法定標準，當即以公共危險罪逮捕了該名男子。

隨後該事故的影片被周邊住戶上傳網路，有民眾表示眼熟該名男子，並稱男子是酒駕累犯，曾多次酒駕，這次終於落入法網。所幸這起事故所幸該事故並未波及行人，另外有關事故具體原因，仍需警方進一步調查。