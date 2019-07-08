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6歲雙胞胎姐妹站路邊...下秒遭酒駕車「撞飛雙亡」！網罵爆女駕駛：判死刑

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▲雙胞胎女童遭酒駕車撞亡。（圖／翻攝自GoFundMe 網站）

▲雙胞胎姐妹米亞與米婭柯伊事發當晚與家人外出。（圖／翻攝自GoFundMe 網站）

國際中心／綜合報導

又見酒駕釀禍！美國德州奧德薩（Odessa）一對6歲雙胞胎姐妹米亞（Mia）與米婭柯伊（Mya Coy），5日晚間9點與家人外出站在煙火攤販旁邊時，突然被酒駕車撞飛不幸雙亡，而喝得醉醺醺還開車的則是36歲女駕駛賈西亞（Angelica Garcia）。事件傳出後，讓許多網友都怒吼，「要判死刑！」

綜合外媒報導，事發當時，賈西亞的車先是衝過路障把雙胞胎撞飛後，再撞到一輛大拖車才停下來。米亞與米婭柯伊雖然馬上被送往醫院搶救，但最後仍不幸雙亡。調查該案的警方則表示，賈西亞本人並沒有受傷。

報導更指出，賈西亞肇事後當場被逮捕，警方也證實她已經喝得酩酊大醉。據了解，賈西亞被以「2項酒醉過失殺人罪」移送法辦，如果罪則確定可能被判入獄40年。

▲賈西亞被以2項酒醉過失殺人罪移送法辦。（圖／翻攝自Odessa Police官網）

▲賈西亞被以2項酒醉過失殺人罪移送法辦。（圖／翻攝自Odessa Police官網）

雙胞胎姐妹的表哥門多薩（Rosario Mendoza）事後也在臉書分享賈西亞被逮捕的貼文並表示，「我們家是個大家庭，而這個悲劇我們永遠不會忘記。」許多網友得知消息後也相當難過地為這個家庭祈禱。

對此，許多網友也痛斥，「賈西亞應該要判死刑！」、「讓她坐電椅！」更有人呼籲政府，應該要加重酒駕肇事的罰則才對。目前也成立了「GoFundMe」的募資網站來幫助雙胞胎姐妹的家庭。

募款網站點這裡

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關鍵字：酒駕,車禍,雙胞胎,北美要聞

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