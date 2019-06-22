網拍搜：水管、衣架！老闆「超賣力實測」乘重　他一看商品照笑噴

▲原PO逛網拍笑翻。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

逛網拍的時候，常常會看到許多讓人哭笑不得的商品圖。一名男網友在看衣架的時候，突然發現「好像有一個品類的衣架競爭特別激烈，每一家的老闆都用心的在詮釋自己的產品」，並附上各種商品照。看到照片後，其他人紛紛笑噴，「原來是賣單槓的部分，我還以為是在賣衣架呢」、「在家也能健身。」

這名男網友在《Dcard》貼出多張照片，文中表示，「剛剛在網路上逛衣架，突然發現好像有一個品類的衣架競爭特別激烈，每一家的老闆都用心的在詮釋自己的產品」，接著貼出10張照片，並附上個人解說。

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▲原PO：一個男老闆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO：兩個男老闆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO：三個男老闆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO：不願露臉的女老闆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO：兩個不願露臉的女老闆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO：不願露臉而選擇盜圖的女老闆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO：努力開發大學女生客群的男老闆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO：內褲品味很好的男老闆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO：分不清自己是男是女的男老闆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO：對產品有全新理解的男老闆。（圖／翻攝自Dcard）

原PO最後補充笑說，有興趣的人可以在該拍賣網搜尋「水管、衣架」解鎖更多照片，「不多說了，我不懂為什麼突然掛在我家衣架上」。看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「真棒還可以健身」、「原來是賣單槓的部分，我還以為是在賣衣架呢」、「衣服：我連家都要被人類佔據」、「在家也能健身」、「笑爛，我選第一家，敢露臉我就選你。」

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