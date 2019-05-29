職場裡「便利貼好人」最先掛！　 拒絕秘訣：等3秒，堅定微笑說沒辦法

文／艾彼（心理師）

無論是在職場上，或是在私底下，很多人都受苦於無法說「不」這件事。職場上無法輕易說「不］，可能讓自己的工作內容不斷增加，卻沒有實質的加薪升職；生活中無法說「不」，則是會讓自己的行程表大亂，整天為了別人瞎忙。若不想讓自己總是陷入這樣的窘境，今天艾彼與你分享的，可要牢記！

一、至少要能先分辨出，自己的行為已經讓自己困擾！

一直無法拒絕別人，最難過的應該會是自己。所以請先分辨自己的行為已經讓自己感受到困擾了，願意承認和面對這件事，才有辦法真的痛定思痛改變現狀。

二、給自己一個說「不」的權利

你認為自己有權利可以說「不」嗎？這是一個根深柢固，需要先問自己的問題。也許過去你成長的環境，被教導的方式，都讓你不斷告訴自己「我不能拒絕別人！這是禮貌！」或是「為了讓人喜愛，我必須不能夠做我自己。」這一類的說法，其實都是讓你繼續自我傷害的根源。

事實是，你有權利說「不」。



▲總是不懂得拒絕別人的請求，會讓自己陷入瞎忙的困境。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

三、回應之前先停一會

在回應其他人之前，請你先停下來一會，給自己至少3-5秒的時間，想清楚自己內心裡面的聲音，想要怎麼做怎麼回應對方。同時，練習接受說出不以後一湧而出的那些難堪感覺。

四、堅定而友善的態度

以堅定而友善的態度，去拒絕另一個人的請求。拒絕不代表你是個不會替他人著想的人，也不代表你從此以後就會和對方交惡，只要你的表達是友善的，讓對方知道你的難處，對方如果是一個識大體的人，也會知道要知所進退的。

五、不要解釋太多

拒絕以後，記得就不要再解釋太多事情了。多餘的解釋只會讓對方可以見縫插針，比方說，「我實在很想幫忙，但是……」這類的話，這會讓對方有機會再次問你，「那麼這次不願意幫忙的原因是什麼呢？」像這類的一來一回，不僅會消耗時間與能量，也會讓自己有更大的機會答應對方。

六、清楚地拒絕

「不」就是「不」，當說出口清楚明確的拒絕以後，就不要再有任何機會可以讓對方見縫插針，也不要讓自己有想要回頭的機會。明確的表達以後，就結束了。



▲拒絕完他人的請求後，不用解釋太多。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

關於拒絕這件事，大家最怕的，往往都是拒絕對方以後對方的情緒很難預料。其實換個角度想，如果是一個懂得你的人，值得交朋友的人一定會知道你的難處是什麼，也會願意接受你的拒絕。但若對方此時的反應是暴跳如雷，反過來情緒勒索，那只是這人自己在秀下限。

你實在，更無需因為這樣的人，讓自己多辛勞一份。

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