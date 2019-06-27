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阿里巴巴「違法解雇資深經理」　須補薪200多萬再月付13萬

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▲▼阿里巴巴董事局馬雲。（圖／翻攝梨視頻截圖）

▲馬雲創立的阿里巴巴集團在台分公司因勞雇糾紛被告上法院。（圖為資料照／翻攝梨視頻截圖）

記者劉昌松／台北報導

阿里巴巴台灣分公司張姓資深經理，不滿被公司以業務停止、須「年輕化」等理由資遣，打官司要回公司上班，台北地院調查發現，張遭資遣後，公司有新進員工，而公司未協助調整職務就解雇勞工，於法不合，判決雙方仍有雇傭關係；張男可補領到目前為止的欠薪200多萬元，且在雇主正式通知上班前，持續月領13萬元。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲法院認定阿里巴巴台灣分公司違法解雇張姓資深經理。（示意圖／pixabay）

張男是阿里巴巴台灣分公司的第一批員工，他提告主張，從2008年5月1日起，擔任市場開發資深經理，月薪13萬元，2017年9月被總經理和人資主管告知，「這個公司繼續往下走，它很清楚的一個訊號就是他必須要越來越年輕化…」，張不滿公司為節省人事成本，以「年齡」當理由把他資遣，未依法對勞工盡到安置義務。

阿里巴巴則反駁，張男主要業務是推廣「一達通」業務，但因中國海關、稅務政策變化等原因，業務全面停止，公司有必要改組精簡，且當時張男47歲，同時被資遣的還有39歲、35歲的員工，分屬不同年齡層，可見絕無以年齡為資遣依據。

▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲張男質疑公司為了節省人力成本，以「年齡」為理由資遣他。（示意圖與本案無關／pakutaso免費圖庫）

法院調查發現，張男所屬的「產業生態特戰隊」當時確實遭公司裁撤，但有半數員工獲得轉任其他集團內職務，且張男等3人被資遣後，其他部門還有新進員工加入。法官認為，以阿里巴巴企業集團規模，應長期有人力需求，台灣分公司未積極協調集團內調職的可行性，就資遣張男，不符解雇的最後手段原則。

台北地院判決認定，阿里巴巴的解雇確實違法，不用再查有無年齡歧視的問題，公司應從自以為終止勞雇契約的2017年10月6日起，按月付薪13萬元給張男。

business, 企業, 創業,(／免費圖庫）

▲判決認為雇主沒有嘗試協助張男在集團內轉職，不符合解雇最後手段性原則。(示意圖／免費圖庫）

律師鍾芝宣解釋，通常這類勞雇官司會繼續上訴，若本案就此確定，雇主要從非法解雇的當下開始，負起「受領遲延責任」，且因雇主先前已拒絕接受勞工提供勞務(到公司上班)，所以在雇主正式通知勞工上班之前，應給付法院判給的每月薪資，且不能要求勞工提供薪資相對應的勞務。

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