過世嬤「菩薩要來接我了」　失智夫喚愛妻名...孫女見幸福畫面：好福報

▲原PO說，阿公步履蹣跚走進太平間，坐在阿嬤旁邊。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

「小河的另一邊是一尊非常大的菩薩，阿嬤笑得很幸福對我說『謝謝妳』…」一名女網友分享過世外婆想見外公最後一面，結果外公說的一句話讓萬名網友淚崩。有人感動說，「看到這篇瞬間流淚，我好想知道我阿嬤在另一邊有沒有好好過生活，或是有沒有跟菩薩一起修行。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，那天下午接到電話通知，趕到醫院已經傍晚，大舅一進病房止不住大哭，二舅站在一旁默默拭淚，護理師悄悄地問是不是能辦理出院手續，並通知醫院配合的葬儀社，讓他們來接續之後的流程。

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原PO表示，葬儀社來了後稍稍解釋，當務之急就是把外婆移到太平間；大舅、二舅推著病床，大夥兒跟著葬儀社人員的腳步，邊唸「媽來喔！跟上喔⋯⋯轉彎喔⋯⋯坐電梯喔⋯」、「阿嬤來喔⋯⋯跟上喔⋯⋯轉彎喔⋯⋯坐電梯喔⋯」、「媽…我們上車喔⋯」

原PO指出，婆婆、大舅和二舅跟著外婆遺體上車往太平間，剩下的人則跟著另一名葬儀社人員步行前往，她緩慢走在最後，到了太平間入口，她被老公問「阿嬤有跟上嗎？」

▼原PO跟著葬儀社人員的腳步，要把外婆遺體送到太平間。（圖／示意照／CFP）

原PO笑了笑，看著前面10公尺轉彎處，「還沒啊⋯⋯她還在轉彎處，你也知道的....阿嬤膝蓋不太好....走不快」；老公一臉焦急問，「阿嬤不是坐車來嗎？怎麼還沒到」；她回，「車子開太急了！阿嬤還沒搭上就駛走了，所以才用走的過來囉」；老公問「那怎麼辦」」；她回「我去把阿嬤帶過來」。

「阿嬤依然站在轉彎處，我問她怎麼了？該到身體那邊去了」，原PO表示，「阿嬤眼神卻只看著一個方向，我順著看了過去，看到了在家的外公。阿嬤輕巧對我說，『我想...見阿公最後一面.....』。」

原PO感嘆，「是啊...老夫老妻六十幾年了⋯走得這麼突然，生前連最後一面都來不及道別」；她和大舅、二舅說了這件事，見對方面有難色拒絕，「我懂他們的立場，畢竟阿公除了有點失智，最近身體狀況也不佳，長輩們怕阿公知道後會無法負荷，商討過後決定明天一早，載阿公來見阿嬤最後一面。」

原PO表示，直接告訴阿嬤最快只能明天早上；阿嬤輕輕嘆息，「那時就晚了、就晚了…」；她忍不住問，「怎麼了？妳要離開了嗎？就算現在離開，不是還有頭七可以回來看阿公最後一眼嗎？」

▼原PO外婆想見丈夫最後一面。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

阿嬤回，「今晚三更後，我就要走了，菩薩要接我走了，我不會再回來了。」原PO表示，知道後趕緊告知長輩，當然決定權在他們手上，更何況現在都已經半夜一點，時間實在緊迫，如果真能完成外婆最後的心願，能讓外婆沒遺憾離開當然是再好不過。

原PO提到，約過20分鐘，長輩們同意把阿公接來；一個多小時後，阿公步履蹣跚走進太平間，坐在阿嬤旁邊，「我們原以為阿公會有很大的情緒，卻出乎意料的，阿公只是深深地、深深地望著阿嬤，像在回憶什麼。」

「過了好久好久，阿公才緩緩開口，『祝啊...妳怎麼......就先走了』」，原PO說，「接著我看到一個畫面，我跟身穿白衣的阿嬤搭著扁舟，在一條很窄的小河，越往前划，阿嬤就越年輕，划到小河的盡頭，扁舟便自動停下。」

▼原PO的外婆和外公結婚60多年。（圖／示意照／翻攝librestock網站）

原PO表示，「小河的另一邊是一尊非常大的菩薩，阿嬤笑得很幸福對我說『謝謝妳』，語畢就凌空飛往菩薩身邊。阿嬤⋯妳真是好福報⋯一定要在菩薩身邊好好修行。」

許多網友感動留言，「阿嬤了無牽掛，我想這是她最幸福的事」、「阿嬤真的有福報，馬上就有菩薩來接她了！但還是看到差點噴淚」、「哭了」、「阿嬤跟阿公感情真好⋯⋯希望他們下輩子可以再相遇」、「想我的外公了」。