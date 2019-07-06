民權東路白髮老先生靠超近！一回頭消失了...他指：在妳肩膀上坐著

▲網友表示在這路口遇見奇怪的事情。（圖／資料照）



突發中心／綜合報導

你有過路上碰到人、轉身卻沒看到的經驗嗎？一名女網友就分享，過馬路時發現一名老先生往自己靠近，沒想到之後往後一看竟沒有人，因此上網發問遇到好兄弟了嗎？對此有網友表示，「有可能你回頭他早已閃進某大樓、店面了，不要想太多，會怕就到附近土地公廟拜拜。」

女網友在《靈異公社》敘述，餘光瞄到一位身穿深灰色上衣的白髮平頭老先生在自己的左後方，本來覺得沒什麼，繼續往前走，但老先生卻越靠越近，都快碰到包包了，下意識覺得對方怪怪的，因此緊抓包包、手機，心裡想著「敢碰我就死定了」；就在老先生快貼到身體時，突然可以感受到對方往身後一挪。

女網友說，「我以為他向右邊走去，結果沒有，過了馬路，我趕緊從商店的玻璃門反射看，身後根本沒有人；回頭確認整條路上，沒有穿深灰色衣服的人，我現在坐在空無一人的辦公室，覺得毛毛的。」

從女網友貼出的照片可以推測，地點應該是在新生北路、民權東路交叉口，靠近中山國小站出口。據了解，此地經常發生車禍事故，翻肚車輛不只一台。

許多網友看完後紛紛留言「磁場太相近」、「去廟裡問問看比較好，看是親人要告訴妳什麼東西，還是不好的東西要跟妳」、「夏天都涼了」、「高中時也有遇過類似的事情」、「在你的肩膀上坐著」。

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