繞過日本出口管制　三星、SK海力士急向台灣等地求支援…庫存剩4月

▲三星等南韓半導體製造商，正設法避開日本祭出的出口管制。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

受日韓貿易戰衝擊，南韓半導體與顯示技術協會主席Park Jea-gun透露，三星電子與SK海力士等南韓晶片大廠正設法繞過日本的出口管制，例如尋求從台灣或中國大陸等地供應商增加採購，也包括向日本以外庫存有餘裕的公司試探意向。

日本上周祭出出口管制，取消對南韓出口光阻劑、高純度氟化氫和氟聚醯亞胺等3種原材料的優惠待遇，要求出口商每次都需要獲得批准許可，而審核流程需耗時90天。這些原料主要用於將電路圖轉印至半導體基板的薄膜，或是用在晶片和智慧型手機螢幕製造。

根據路透社報導，目前還不清除日本的出口審核會有多嚴格，也無法肯定日本是否會轉向實施禁令，但南韓晶片製造商憂心，局面可能演變為全面危機。一名不具名的南韓晶片製造商人士表示，「這些材料，不是很快就能在其他地方找到並買到的東西。」

儘管南韓晶片廠商也會從中國採購部分氟化氫，但大多數還是仰賴日本供應，其中氟化氫有劇毒，而光阻劑容易變質，因此囤貨並不可行；專家指出，在某些材料上，廠商擁有最多4個月的存貨。

南韓半導體與顯示技術協會(Korean Society of Semiconductor & Display Technology)主席Park Jea-gun表示，三星電子與SK海力士正設法向中國大陸或台灣等地供應商採購更多原料，並向庫存充裕的業者詢問意向。

SK證券分析師Kim Young-woo也表示，三星、SK海力士等製造商已經派出銷售團隊到日本以外地區的工廠和供應商經營的合資企業，確保庫存。

三星電子表示，已經開始評估多項應對措施，以盡可能降低日本出口管制造成的影響。三星電子內部一名人士透露，三星副會長李在鎔已經於7日抵達東京，但他並未透露關於三星採取何種措施的更多細節。另一方面，SK海力士則沒有發表回應。

在日本供應商方面JSR Corp發言人表示，該公司可以從比利時工廠供應部分光阻劑。東京應用化工業發言人說，該公司在南韓設有一座工廠，可向客戶維持供貨一段時間，但仍需要從日本取得原料以生產光阻劑，一旦庫存用盡，供應也會因此放緩。

Stella Chemifa Corp在南韓也設有一座合資工廠，可向客戶提供氟化氫，但該公司不願說明能滿足客戶多少需求。根據日本媒體報導與一份政府報告，大約有90％的光阻劑和90％的氟聚醯亞胺是由日本生產。