　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

密電外洩爆外交風波！川普飆罵梅伊　英外相強力回擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 英國外相杭特（Jeremy Hunt） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英國外相杭特（Jeremy Hunt） 。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國駐美大使達洛奇在機密電報中抨擊美國總統川普的「無能」，引爆雙邊外交風波。談及川普臭罵達洛奇與英國首相梅伊的言論，英國外相杭特（Jeremy Hunt）強力回擊，強調川普這番話相當不尊重梅伊和英國，若未來他當選英國首相，也不會撤換駐美大使。

時間拉回上週末，達洛奇（Sir Kim Darroch）回報給外交部的備忘錄，直言川普和他的政府笨拙且失能，導致白宮內部充滿紛爭，將使美國陷入不安全且無法預測的局勢。消息傳出後，川普感到憤怒，先是聲稱不再與達洛奇打交道，隨後嗆他是「自負的笨蛋」，更批評梅伊用「蠢辦法脫歐」，結果什麼事都做不好。

「（川普）這些言論對我國首相和國家，相當不敬且錯誤」，杭特在推特表示，如果他未來順利成為保守黨黨魁，也就是接任英國首相大位，達洛奇將能夠繼續留任，「盟友之間需要相互尊重，就向梅伊一直以來對你所展現的態度一樣。」

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

在英國媒體ITV所舉辦的電視辯論會當中，杭特也重申此一立場。但對手前外相強生（Boris Johnson）並未對達洛奇未來的去留做出立即表態，僅提到美英雙邊關係非常重要，「在可預見的未來，美國不論在現在、過去還是未來，都會是首要的政治軍事盟友以及合作夥伴。」

只不過，在這起風波爆發後，美方已證實，英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）之間的會晤已被取消。根據商務部最新消息，目前雙邊會議正在重新安排當中。

►川普氣噗噗…昨天先跟英國大使絕交　今天再嗆他「自大的笨蛋」

▼ 英國前外相強生（Boris Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英國前外相強生（Boris Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
王柏融撲接壓到右手提早退場！肩關節挫傷要休兵1個月
子彈沿頭盔內繞一圈！警圍捕陳宏宗「閃過死神」　防彈盔滿佈驚悚
中天播「小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」　再被罰60萬

關鍵字：美英,川普,杭特,強生

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他花太多時間陪女友…遭15歲好兄弟斬首　76處傷口母痛哭

美客機「引擎風火輪狂轉」急迫降！碰一聲煙霧飄機艙　零件脫落嚇壞乘客

英指控「積極製造假新聞」　2俄媒遭拒入媒體自由會議

兩年騙4700女到風俗店工作 京都警方破獲誘騙賣淫集團

密電外洩爆外交風波！川普飆罵梅伊　英外相強力回擊

黑人大樓等朋友…白男打電話報警　幼童拉衣角哭喊：爸爸不要

影／喜馬拉雅登山隊遇雪崩滅團　115秒最後身影曝光…「遠處傳來轟隆聲」

旅行前托照顧5棵植物！　幽默室友每天和它們「玩牌談心+吃早午餐」

車諾比核災殺20萬人！33年後盛行黑暗觀光　鬼城機械爪「一觸即殺」無人敢碰

漫畫界損失3000億！日本最大盜版「漫畫村」負責人在菲國被逮

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

他花太多時間陪女友…遭15歲好兄弟斬首　76處傷口母痛哭

美客機「引擎風火輪狂轉」急迫降！碰一聲煙霧飄機艙　零件脫落嚇壞乘客

英指控「積極製造假新聞」　2俄媒遭拒入媒體自由會議

兩年騙4700女到風俗店工作 京都警方破獲誘騙賣淫集團

密電外洩爆外交風波！川普飆罵梅伊　英外相強力回擊

黑人大樓等朋友…白男打電話報警　幼童拉衣角哭喊：爸爸不要

影／喜馬拉雅登山隊遇雪崩滅團　115秒最後身影曝光…「遠處傳來轟隆聲」

旅行前托照顧5棵植物！　幽默室友每天和它們「玩牌談心+吃早午餐」

車諾比核災殺20萬人！33年後盛行黑暗觀光　鬼城機械爪「一觸即殺」無人敢碰

漫畫界損失3000億！日本最大盜版「漫畫村」負責人在菲國被逮

影／佛里曼要求直球決　韋蘭德笑著用卡特球三振他

【長榮罷工】林智群／空姐揚言幫機師加料，是否構成危害飛安罪？

韓熱銷50萬件PUMA女性休閒服　在台開賣加碼多送一件CP值高

快訊／樓下就是瓦斯行！北市南港民宅3樓大火　警消佈水線搶救

遠雄白手套捲投資糾紛...坑1.3億無下文！資方討錢他反告恐嚇　結果出爐

金童加盟太陽盼重生　盧比歐：我將迎來生涯巔峰

rice dumplin的饒舌！洗腦粽子神曲唱給你聽

亮眼！台積電第2季營收突破2400億大關　超越財測高標

免費敬老眼鏡上路　林姿妙親臨關懷長者配鏡情形

中華電信499之亂！NCC罰款200萬變120萬

國際熱門新聞

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

登喜馬拉雅山隊滅團　8人最後身..

少女失蹤成山崖腐屍　死前簡訊令..

7旬翁被控跑全馬作弊　陳屍河面

一張海灘夜景圖　引上萬網友崩潰

帶蛇劫車！　狂女拿牠猛砸駕駛

缺四肢遭遺棄　她證明什麼都可做

大媽插金屬吸管喝飲料　滑倒竟「..

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　..

繞過日本管制　韓企向台灣尋採購

陸批對台軍售　美：助台維持防衛..

老婆才提醒吃慢點　他倒地噎死

被病嬌正妹刺殺　牛郎復活：期待..

無人敢碰！車諾比機械爪「一觸即..

更多熱門

相關新聞

川普氣沒消　嗆英大使：自大笨蛋

英國駐美大使達洛奇批評美國總統川普的機密電報日前曝光，顯然完全激怒了川普川普繼昨天宣布不再與這位大使來往，並把矛頭指向英國首相梅伊後，到了9日川普氣仍為消，再度發文痛罵達洛奇是「自負的笨蛋」，同時也重申梅伊用「蠢辦法脫歐」，結果什麼事都做不好。

最新民調：川普支持度創新高

川普自讚環保有成　還創工作機會

伊朗嗆重啟離心機　濃縮鈾純度20％↑

英大使批無能　川普怒了停止接觸

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面