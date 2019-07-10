他花太多時間陪女友…遭15歲好兄弟斬首　76處傷口母痛哭

▲少年被自己的好友殺害。圖為示意圖。（圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國麻州現年18歲的少年博爾赫斯（Matthew Borges）3年前殺害好友，手段相當殘忍，導致受害者屍體沒有頭跟雙手，他9日被判處無期徒刑，必須等待30年才有資格申請假釋。法官克珊杰安（Helene Kazanjian）表示，這個判決很適當，不管如何，都無法挽回死者的性命。

CNN報導，這起事件發生在2016年末，博爾赫斯謀殺保利諾（Lee Manuel Villoria-Paulino）時才15歲，如今他被判處終身監禁，他聽到判決時沒有什麼情緒。死者母親哭著告訴法官，博爾赫斯永遠不該再有機會殺害他人，奪去別人一生，「他（兒子）的生命太短了，我們每天都在掙扎。」

Judge Helene Kazanjian handed down two life sentences for 18-year-old Matthew Borgeshttps://t.co/JTvqoGi8g1 — CNN (@CNN) 2019年7月9日

保利諾的數名朋友與家人9日一同出庭，他們都穿著黑色上衣，上面印有保利諾的臉龐。博爾赫斯的律師海登（Edward Hayden）則表示，博爾赫斯應該要在25年後有資格申請假釋，他殺人時只是個孩子，有教化可能。

保利諾的屍體2016年12月在梅里馬克河（Merrimack River）岸邊被發現；博爾赫斯斬首好友的頭顱並砍掉雙手。檢方表示，保利諾把時間花在女友身上，此舉引發博爾赫斯忌妒，他隨後被好友誘導出門，接著慘遭搶劫與殺害。

驗屍報告發現，保利諾遺體有76處傷口。相關人員無法確定，這些傷口是否在當時僅16歲的少年死去前所造成。