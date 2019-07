他花太多時間陪女友…遭15歲好兄弟斬首　76處傷口母痛哭

▲少年被自己的好友殺害。圖為示意圖。(圖/視覺中國)

國際中心/綜合報導

美國麻州現年18歲的少年博爾赫斯(Matthew Borges)3年前殺害好友,手段相當殘忍,導致受害者屍體沒有頭跟雙手,他9日被判處無期徒刑,必須等待30年才有資格申請假釋。法官克珊杰安(Helene Kazanjian)表示,這個判決很適當,不管如何,都無法挽回死者的性命。

CNN報導,這起事件發生在2016年末,博爾赫斯謀殺保利諾(Lee Manuel Villoria-Paulino)時才15歲,如今他被判處終身監禁,他聽到判決時沒有什麼情緒。死者母親哭著告訴法官,博爾赫斯永遠不該再有機會殺害他人,奪去別人一生,「他(兒子)的生命太短了,我們每天都在掙扎。」

Judge Helene Kazanjian handed down two life sentences for 18-year-old Matthew Borgeshttps://t.co/JTvqoGi8g1