交往多年狂燒錢！他拿水果刀藏床櫃...趁女友熟睡「猛刺頸部」洩恨

▲女友小文被刺幾刀後，不治身亡。（示意圖／取自LibreStock）

大陸中心／綜合報導

上海近日發生一起謀殺事件。一名余姓男子與女友交往多年，但對方卻不斷向自己要錢，因此由愛生恨，甚至起了殺心，想將對方殺害。犯案時，余男先將水果刀預藏在床頭櫃上，接著趁著凌晨女友熟睡時，拿刀猛刺她的頸部，以至於對方當場身亡。目前，余男已遭警方逮捕。

據《澎湃新聞》報導，余男與女友從學生時期就開始交往，畢業之後，他找了一份圖​​書管理員的工作，月收入月3000元（台幣約1.3萬元）左右。在倆人交往的這段期間，尤其從2016年開始，女友小文時常以旅遊、買手機、買化妝品等理由，不斷向余男要錢，前前後後將近18萬元（台幣約81.5萬元）。

除此之外，小文每月還會向余男要2000-3000元（台幣約9000-130000元）的生活費。直到今年3月，小文再一次提出「需要錢」的請求，而余男也向對方坦承，自己的積蓄已快要花光。事後，余男害怕小文再次向他要錢，因此決定將對方解決掉，一了百了。

▲余男因不滿女友一直向他要錢，便起了殺心將其殺害。（示意圖／pixabay）

隨後，余男開始計畫謀殺過程，他先向小文提出2人出遊行程，並且向對方表示，就在自己上海的原住處暫住。而小文聽到這項建議時，又威脅余男給出450元（台幣約2000元），不然不跟他回家住。

事後，在旅遊期間，余男又為了哄小文回上海的住處，又給了對方1500元（台幣約6700元）。等到順利回到上海後，余男趁著小文洗澡時，先將水果刀藏在床頭櫃裡，直到到凌晨1點多，看見女友熟睡，立刻拿出水果刀，往小文的頸部捅了5、6刀。

余男被捕時也向警方坦承，自己的工資不夠她花，而且為了維繫這段關係，還從銀行、小額貸款公司等地貸款，以至於經濟不堪負荷，逐漸對她產生恨意。他表示，「案發時，小文苦苦哀求，說要還我錢，不要傷害她，但是我又怕她有力氣反擊，因此又拿刀往頸部捅了幾刀，看到小文不動了，才害怕地打給父親並報警。」

余男提到，自己對小文付出太多，也花了很多錢，但仍滿足不了她，小文始終看不上自己，付出那麼多還得不到她的真心，所以就在對方再次向他要錢的時候，決定將其殺掉。事後，警方也以涉嫌故意殺人罪，將余男逮捕歸案。