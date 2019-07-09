缺四肢遭父母遺棄！她一人煮飯、學開車　縫紉手工包養活自己

▲布魯克斯沒有受限於先天障礙，反而積極活出自我。（圖／翻攝自臉書／Amy Brooks）



記者丁維瑀／綜合報導

美國賓州匹茲堡37歲女子布魯克斯（Amy Brooks）從小出生就沒有四肢，她被親生父母遺棄，所幸隨後遇見收養她的家庭，「醫師起初會懷疑我是否能獨立。我的家人不接受這個想法。」如今，她能獨自煮飯、寫字、攝影與縫紉等，甚至還在學習開車，她希望可以鼓勵其他人突破自我。

《每日郵報》報導，布魯克斯剛出生時，她的親生父母便不打算照顧她，還告訴護理人員，可以把孩子放在小房間，不要餵食。所幸，她隨後遇見另一個充滿愛的收養家庭，總是鼓勵她學習獨立，別受限於先天的障礙。

▲製作手工包維持生計。



儘管布魯克斯四肢有缺陷，她卻持續找出自己的出路，別人輕鬆完成的任務，她換個方式獨立達成，她把這些成就歸因於支持她的家人。此外，她還經營YouTube頻道，向粉絲呈現她的日常生活，「當時，YouTube頻道不是我想做的事，在鏡頭前是令人害怕的，但我想那對他人是另一種鼓勵。」

She was abandoned by her biological parents but, thanks to her adopted parents, she can cook, write, photograph and even sew!!! 由 Daily Mail 發佈於 2019年7月8日 星期一

布魯克斯自己剪輯影片，拍攝前也不需要別人幫忙架設器材。她說，「我不知道我是否會稱呼自己為攝影師，但我確實喜歡拍照，我利用嘴巴、下巴與肩膀來做任何事。」

雖然布魯克斯有時會在社群媒體收到惡意留言，但多數都是正面的，「我只專注在光明面，用更多消極態度來面對他們的負面，是在浪費時間還有可以誠實的時刻。」

▲布魯克斯咬著筆在牆壁上簽名。

自從2014年寫下自傳後，布魯克斯便持續發表激勵人心的演說，她喜歡與他人分享故事，不是深信她很優秀，「而是相信我的訊息對別人來說是重要的，我們在這邊都有原因，每個人都有自己的使命。」

布魯克斯說，她最大的挑戰是學習縫紉，她享受縫製手工袋子的過程，並透過臉書銷售產品。收養她的母親珍娜（Janet）表示，家人總是會鼓勵布魯克斯保持獨立，所有人不會同情她從小的境遇，因為她與他人沒有不一樣。

▼布魯克斯向粉絲分享影片，證明自己如何完成各種家務。

